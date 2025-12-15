FOE y Fundación Cajasol entregan los Premios Empresarios del Año de Huelva

Foto de familia de la entrega de los Premios Empresarios del Año de Huelva. - FOE/FUNDACIÓN CAJASOL

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Onubense de Empresarios (FOE) y la Fundación Cajasol han celebrado este lunes la XIX edición de los Premios Empresarios del Año de Huelva, un reconocimiento "consolidado" que "pone en valor la contribución decisiva del empresariado al desarrollo de la provincia". El acto reunió a numerosas autoridades, representantes institucionales y miembros del tejido empresarial.

Durante la ceremonia se entregaron los galardones correspondientes a esta convocatoria, que distinguen a empresas y profesionales cuya labor destaca por "su impacto económico, social e innovador", ha indicado la FOE en una nota.

En esta edición, el premio 'José Luis García Palacios' al Desarrollo Económico y Creación de Empleo recayó en Grupo Medina; el galardón 'Gerardo Rojas' a la Innovación fue para Don Fadrique Context; el premio 'Aguas de Huelva' a la Responsabilidad Social Empresarial distinguió a Nature Space Jabugo; y el reconocimiento al Desarrollo Internacional fue otorgado a Hudisa.

Growersgo recibió el premio a la Eficiencia Energética y Sostenibilidad; Marina del Odiel fue reconocida con el premio 'Gonzalo Leandro' a la Mejor Idea o Iniciativa Empresarial; Confitería Rufino obtuvo el galardón en la categoría de Empresa Familiar; Diego Vázquez (Platalea) fue distinguido como Autónomo del Año; Instituto Español recibió el premio a la Igualdad; y Marisa C. de Azcárate (Kaizen Hoteles/Hotel La Malvasía) fue reconocida en la categoría de Mujer Empresaria.

El presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, destacó en su intervención que estos premios celebran "no solo trayectorias empresariales, sino valores fundamentales como el esfuerzo, la constancia y el compromiso con el territorio". Subrayó que las empresas galardonadas representan "historias de superación y de aportación real a la sociedad, que deben servir como ejemplo para quienes vienen detrás".

García-Palacios puso de relieve el papel "esencial" del empresariado como "motor económico y social", afirmando que "los empresarios son culpables de que miles de personas tengan un empleo estable y digno; de convertir a Huelva en un nombre asociado a excelencia; y de arriesgar patrimonio y reputación para generar bienestar colectivo".

No obstante, señaló que "el crecimiento del tejido productivo necesita un entorno favorable" y volvió a insistir en "la importancia de dotar a la provincia de infraestructuras clave, seguridad hídrica, estabilidad regulatoria y apoyo institucional". "Huelva necesita las herramientas que le permitan desplegar todo su potencial, y desde la FOE seguiremos exigiendo con rigor y sentido de Estado que se atienda esta responsabilidad", afirmó.

El presidente concluyó señalando que estos premios deben ser "una plataforma" para nuevos proyectos, inversiones y alianzas, e hizo un llamamiento a que las administraciones "estén siempre al lado y nunca enfrente del emprendedor".

Por su parte, el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, dijo que "este acto sirve para rendir homenaje a nuestros mejores empresarios para reconocer su labor y para que la sociedad onubense en su conjunto los tenga como modelo, como modelo de iniciativa, talento, innovación, propósito y esfuerzo".

"Unos valores comunes a todos los proyectos que son un éxito desde el punto de vista económico, social, laboral y de compromiso con el territorio, con la sostenibilidad y con la igualdad. Mucho ha cambiado desde entonces. La provincia ha sabido actualizar todos sus sectores estratégicos, que se han multiplicado y son ahora más sostenibles, tecnológicos e innovadores. Huelva se ha consolidado como un polo agroalimentario e industrial de referencia en Andalucía y en el resto del país, con una expansión histórica de los frutos rojos o los cítricos y unas inversiones millonarias en estos momentos de la industria más innovadora y sostenible, la de los carburantes verdes", añadió.

El acto fue clausurado por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda que destacó que "en Huelva tenemos todo para conseguir un futuro brillante, un futuro que debemos construir sobre la base de la colaboración público-privada, de la suma de administraciones, empresas y sociedad civil, por eso, desde el Ayuntamiento de Huelva hemos querido, desde el primer día, caminar de la mano del tejido empresarial".