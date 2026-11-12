Frente Amplio propone "dar la vuelta" al mercado de la vivienda en Huelva movilizando casas vacías de los grandes fondos

El número dos de la candidatura de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por la provincia de Huelva, Ismael Romero, reparte material electoral acompañado por la candidata al Senado, Mónica Rossi, en el mercadillo de Trigueros. - IU HUELVA

TRIGUEROS (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El número dos de la candidatura de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por la provincia de Huelva, Ismael Romero, ha propuesto "dar la vuelta al mercado de la vivienda en Huelva" para que las casas "sean para vivir y no para especular", al tiempo que ha acusado a los gobiernos de PP y Vox de convertir la vivienda protegida en "un negocio para las grandes constructoras y los especuladores, en lugar de garantizar que las familias trabajadoras puedan acceder a un hogar digno".

Así lo ha manifestado durante un reparto de información electoral celebrado en la localidad de Trigueros, en el que ha estado acompañado por la candidata al Senado, Mónica Rossi, y la candidata de Izquierda Unida a la Alcaldía del municipio, Cecilia Peral, ha indicado la coalición en una nota.

Romero ha situado el acceso a la vivienda como una de las "grandes prioridades" de Frente Amplio de cara a las próximas elecciones generales, ante una situación que, según ha lamentado, "está expulsando a los jóvenes y a las familias trabajadoras del mercado inmobiliario, mientras unos pocos siguen haciendo negocio con un derecho fundamental".

En este sentido, el candidato ha destacado que las fuerzas de izquierda "impulsaron la primera Ley estatal por el Derecho a la Vivienda", que introdujo mecanismos para "limitar las subidas de los alquileres en las zonas declaradas tensionadas y medidas fiscales para incentivar que las grandes empresas propietarias movilicen las viviendas que mantienen vacías".

Sin embargo, Romero ha lamentado que "la respuesta de la derecha en las comunidades autónomas donde gobierna, como Andalucía, haya sido negarse a aplicar los principales mecanismos de esta ley, poniéndose del lado de los fondos buitre y las grandes empresas especuladoras en lugar de defender a quienes necesitan una vivienda".

Para el representante de Frente Amplio, esta decisión política tiene "consecuencias directas sobre miles de familias onubenses que ven cómo el precio de los alquileres y de la compra de viviendas continúa alejándose de sus posibilidades económicas".

Romero ha sido especialmente crítico con la política de vivienda del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, al que ha acusado de "desvirtuar por completo el concepto de vivienda protegida".

En concreto, ha denunciado que la normativa impulsada por el PP en Andalucía "permita que determinadas promociones de vivienda protegida alcancen precios de hasta 350.000 euros, como ocurre con promociones anunciadas en Sevilla", y contemple "límites de ingresos que pueden permitir acceder a estas viviendas a personas con salarios cercanos a los 4.200 euros mensuales en catorce pagas".

Por ello, se ha preguntado si "de verdad cree Moreno que una vivienda de 350.000 euros es la solución para una pareja joven de Huelva que apenas llega a fin de mes", al tiempo que se ha cuestionado "a quién está protegiendo realmente el Partido Popular".

El candidato también ha criticado que el Ejecutivo andaluz "facilite" la cesión de suelo público a promotoras privadas para construir viviendas protegidas con precios que considera "inaccesibles para buena parte de la población". "Estamos hablando de poner un patrimonio que pertenece a todos y todas al servicio de constructoras privadas para levantar lo que podríamos llamar VPO de lujo. El suelo público debe servir para garantizar derechos, no para engordar los beneficios de unos pocos", ha señalado.

REGULAR EL MERCADO

Frente a este modelo, Ismael Romero ha defendido las propuestas de Frente Amplio para intervenir en el mercado inmobiliario y "garantizar que la vivienda deje de ser un instrumento de especulación".

"Nuestro modelo es muy claro: regular el mercado porque nuestras vidas importan más que sus negocios. La vivienda es un derecho fundamental con el que nunca se debería especular. Quien quiera especular, que lo haga con yates de lujo, joyas o relojes de alta gama, pero no con el pan, con el techo o con el agua de la gente", ha afirmado.

Entre las medidas que defiende la candidatura, Romero ha destacado la necesidad de "movilizar las viviendas vacías que acumulan los grandes fondos de inversión y las empresas especuladoras", incluyendo mecanismos de "expropiación por razones de interés social, con las garantías legales correspondientes, para incorporarlas a un parque público de alquiler social".

Asimismo, ha defendido que las viviendas construidas con recursos públicos mantengan "permanentemente" su calificación protegida, "evitando que puedan terminar incorporándose al mercado libre y convertirse en una nueva oportunidad de negocio inmobiliario".

"Una vivienda de protección oficial nunca debería pasar al mercado libre. Lo que se construye con dinero público debe seguir estando al servicio de la ciudadanía. No podemos permitir que una inversión realizada entre todos termine convirtiéndose, unos años después, en el beneficio privado de unos pocos", ha subrayado.

Finalmente, el candidato de Frente Amplio ha insistido en que el problema de la vivienda no afecta únicamente a las grandes ciudades, sino que "se extiende cada vez más a municipios de la provincia de Huelva", donde los jóvenes "encuentran enormes dificultades para emanciparse y desarrollar sus proyectos de vida".

"Queremos pueblos vivos, con jóvenes que puedan quedarse, trabajar y formar sus familias sin tener que marcharse porque no encuentran una vivienda asequible. Garantizar el derecho a un techo es también defender el futuro de nuestros municipios", ha concluido Romero.