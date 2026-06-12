Freshuelva señala que esta campaña de los frutos rojos es "la peor de los últimos tres años" en producción

Archivo - Frutos rojos de Huelva. - FRESHUELVA - Archivo

HUELVA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gerente de Freshuelva, Rafael Domínguez, ha señalado este viernes que la campaña 2025/2026 de la fresa y los frutos rojos de Huelva será "la peor de los últimos tres años" en cuanto a "números" de producción, toda vez que ha indicado que aún tienen que cerrar los datos con los asociados para que el balance final pueda estar disponible en el mes de julio.

Así lo ha manifestado Domínguez a preguntas de los periodistas durante la presentan la undécima edición del Congreso Internacional de Frutos Rojos de Huelva, donde ha detallado que "el primer trimestre ha sido nefasto, porque las condiciones climatológicas adversas han dado como consecuencia muchos daños en muchas explotaciones".

Por ello, ha señalado que "tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno" han destinado ayudas extraordinarias para compensar los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó al territorio entre los meses de enero y febrero de este año que ya "están acudiendo a las empresas y los socios" de Freshuelva.

El gerente de Freshuelva ha subrayado que la segunda parte ha mejorado "bastante la campaña" en cuanto al volumen de producción pero "luego habrá que hacer un balance económico de todo ello, porque evidentemente los costes no se han cubierto en la primera parte", por lo que tienen que hacer el balance de como ha ido la segunda parte de la campaña "para ver cuál ha sido la media".

"Sí es cierto que hay productos, como por ejemplo la frambuesa, que ha tenido una línea bastante regular, sin muchos altibajos, y el arándano, que está todavía en recolección y que tiene una campaña más prolongada, puede ser que cumpla perfectamente con las expectativas que teníamos y llegue a los niveles del año pasado", ha remarcado.

En este punto, ha señalado que "duda" que la fresa "llegue al nivel de producción del año pasado" porque "al final no se compensa ni económicamente por los kilos", porque aunque haya tenido "un mayor precio durante los primeros meses", al tratarse de poco volumen, "evidentemente al final los números no van a dar", toda vez que ha apuntado que "va a depender por zonas" porque "ha habido zonas más dañadas y otras zonas que no han tenido tantísimo daño".

"Ha habido zonas que en este caso tuvieron mucha inundación, esas son las que se han más dañadas y por lo tanto perdieron parte de la producción temprana que tenían. Por lo tanto, ahora hay que hacer el cuadre global de la campaña desde enero a 30 de junio prácticamente".

Por ello, ha reiterado que es la campaña de los últimos tres años de "menos producción" porque "es irrecuperable el mes de marzo, que ha sido un mes donde se ha perdido competencia de países". En este sentido, ha explicado que la competencia de Marruecos se ha notado "menos" porque "las borrascas entraron por allí" y ha tenido también daños y fue el "primer país" que se retiró en Francia "porque la producción no llegaba en condiciones debido a las inclemencias metodológicas".

"Sí es cierto que se ha notado bastante la producción, tanto en las francesas como en la alemana, que han salido tarde pero cuando han salido han salido muy fuerte y con ofertas. Otras veces entran con precios más elevados en el mercado, pero entraron tarde y entraron con producción fuerte y eso es lo que se ha notado en el mes de abril y finales de abril. La competencia de mercado, en este caso, europeo, de los propios mercados productores de la Unión Europea hemos entrado todos a la vez en abril y eso hace que todo el mundo tenga que entrar en oferta y tengamos que bajar los precios y eso es lo que ha pasado en la segunda parte", ha explicado.

Finalmente, ha lamentado la competencia "desleal" de "determinados países por los convenios que tiene con la Unión Europea" y cree que hay que estar "en igualdad de condiciones en el mercado, y competir en igualdad de condiciones". "Nosotros vamos a seguir produciendo con un alto estándar de calidad, con todas las certificaciones de sostenibilidad, laboral y todas las que tengamos que tener, pero pedimos que los demás también las tengan", ha concluido.

CONGRESO

De otro lado, este viernes se ha presentado el 11º Congreso Internacional de Frutos Rojos, organizado por Freshuelva y que se celebrará los próximos 17 y 18 de junio en la Casa Colón de Huelva, que "volverá a convertir a la provincia en punto de encuentro internacional del sector de los berries" con un programa centrado en los mercados, la innovación, la sostenibilidad, la salud, la responsabilidad social y los principales desafíos que afrontan actualmente productores y empresas.

La presentación oficial del Congreso ha tenido lugar en la Casa Colón con la participación del presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez; la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano; el director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), José Carlos Álvarez; y el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce.

Gómez ha asegurado que "cuando hablamos de frutos rojos hablamos también de marca Huelva", destacando que la provincia se ha convertido en una "referencia internacional gracias al trabajo de miles de agricultores, empresas y profesionales". Asimismo, ha recordado que el sector llega a esta edición "después de una campaña dura y complicada que ha vuelto a demostrar la capacidad de trabajo, la profesionalidad y el esfuerzo de nuestros agricultores y de nuestras empresas".

El presidente de Freshuelva ha señalado que el congreso será "una oportunidad para analizar los retos que tiene por delante el sector, compartir experiencias y seguir construyendo juntos su futuro, contando para ello con un programa de gran nivel y con ponentes de relevancia nacional e internacional".

El congreso contará con un programa que abordará algunas de las cuestiones más relevantes para el presente y el futuro de los berries. La conferencia inaugural correrá a cargo del escritor y experto en liderazgo Luis Galindo, mientras que la clausura será protagonizada por el especialista internacional en branding Andy Stalman.

Entre los contenidos más destacados figura la ponencia de mercados que ofrecerá Mario Steta, presidente del Consejo de la International Blueberry Organization (IBO), bajo el título 'El arándano como motor de crecimiento del sector de frutos rojos a nivel global, implicaciones para España', así como la presentación del ensayo clínico impulsado por Freshuelva y la Universidad de Huelva sobre los beneficios del consumo de fresa en la salud femenina.

El programa incluirá además mesas redondas sobre responsabilidad social y desarrollo local centradas en la migración circular y el emprendimiento de mujeres contratadas en origen, así como un showcooking a cargo del chef Daniel del Toro para poner en valor las posibilidades gastronómicas de los frutos rojos.

Junto a ello, el congreso contará con un amplio programa de charlas técnicas protagonizadas por empresas líderes del sector y una extensa zona expositiva que volverá a convertir a la Casa Colón en espacio de encuentro, negocio e intercambio de conocimiento para toda la industria de los berries.