La Fundación Atlantic Copper, reconocida como Socia de Honor de la Real Sociedad Colombina Onubense

La directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez Cueca, recoge el reconocimiento. - FUNDACIÓN ATLANTIC COPPER

HUELVA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Atlantic Copper ha sido reconocida como Socia de Honor de la Real Sociedad Colombina Onubense y ha recibido la medalla de oro, una de las máximas distinciones que concede esta institución centenaria a personas y entidades comprometidas con la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de la provincia.

Según ha indicado la fundación en una nota, el nombramiento ha sido entregado por el presidente de la Real Sociedad Colombina Onubense, Eugenio Toro Sánchez, en un acto celebrado en el Monasterio de La Rábida, uno de los lugares más emblemáticos de la historia de Huelva.

Se trata de una de las primeras veces que se concede a una entidad de Huelva esta distinción, otorgada también a la Autoridad Portuaria de Huelva, puesto que la mayoría de los socios de honor son jefes de Estado de Iberoamérica y personalidades de reconocido prestigio de la cultura y las humanidades.

Durante el acto, la directora de la fundación, Ángeles Sánchez Cueca, agradeció la distinción y destacó la estrecha vinculación que une a ambas entidades. "Recibimos este nombramiento con gran satisfacción por el reconocimiento que supone a muchos años de compromiso con Huelva, desde nuestra Fundación y desde nuestra empresa y por sentir que lo que hacemos trasciende nuestra actividad al servicio del bien común. Compartimos con la Real Sociedad Colombina Onubense el convencimiento de que conocer y preservar nuestra historia es la mejor forma de construir el futuro".

Desde su creación, la fundación impulsa proyectos culturales, científicos y divulgativos para acercar la historia de Huelva a la sociedad. Recientemente destaca su participación, a través de la Cátedra Fundación Atlantic Copper de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en la producción del documental Plus Ultra, que recupera la historia del histórico vuelo que unió España y América y pone en valor el papel de Huelva en este acontecimiento.

Además, la fundación también ha colaborado con el Museo de Huelva en la exposición organizada para dar a conocer los hallazgos encontrados en el yacimiento tartésico de La Joya, financiando la recreación del Carro de La Joya y la edición del catálogo de la exposición 'La Joya. Vida y eternidad en Tarteso', una muestra que superó los 50.000 visitantes en los meses que estuvo abierta al público.

Con este reconocimiento, la Real Sociedad Colombina Onubense pone en valor la "implicación" de la Fundación Atlantic Copper en la conservación y difusión del patrimonio histórico onubense, una labor que, ha destacado, seguirá impulsando a través de nuevas iniciativas culturales y de divulgación.