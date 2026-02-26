Fundación Caja Rural del Sur programa en Huelva con Música Fundamental un nuevo ciclo de 'Ritmos y otras músicas'

Conjunto San Antonio. - CAJA RURAL DEL SUR

HUELVA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural del Sur ha dado a conocer un nuevo programa de ciclo 'Ritmos y otras músicas' que se organiza de nuevo junto a Música Fundamental.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la primera de las actuaciones está prevista este viernes, 27 de febrero, a las 20,00 horas, en el Centro Cultural 'José Luis García Palacios' en Huelva capital. En este primer concierto actuará el grupo 'Conjunto San Antonio', que después de 16 años vuelven a España este mítico grupo de tex mex y música norteña.

Las entradas se pueden adquirir por solo cinco euro, en horario 11,00 a 13,30 horas y de 18,00 a 21,00 horas, en el propio Centro Cultural José Luis García Palacios de Huelva. El importe íntegro recaudado con las mismas se donará a Cruz Roja Española.

El ciclo 'Ritmos y otras músicas' se prolongará cada semana a lo largo del mes de marzo. En este séptimo año se ha confeccionado por Música Fundamental una programación variada y diversa como en todas las ediciones anteriores se viene haciendo en estas fechas, que ya se ha convertido en todo un clásico en Huelva.

De esta forma, el 6 de marzo intervendrá el grupo 'Canela y Clavo'; el 13 de marzo le corresponderá al grupo Q & The Moonstones; y, finamente, el 20 de marzo cierra el ciclo la cantante Angela Hoodoo.