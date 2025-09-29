La Fundación Cajasol reafirma en Huelva su compromiso con el deporte como "motor de valores y cohesión social"

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cajasol ha celebrado este lunes, en la sala El Comercial de su sede de Huelva, un acto para reafirmar su compromiso con el deporte como "motor de valores y cohesión social". La cita ha contado con la presencia del presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y representantes de los clubes Fundación Cajasol Sporting de Huelva y CDS Huelva-Fundación Cajasol, junto a sus equipos técnicos, jugadores y jugadoras.

Con este encuentro, la entidad ha mostrado su respaldo al deporte como herramienta fundamental para la formación en valores, la integración social y el crecimiento personal, especialmente entre la juventud. Durante su intervención, Pulido ha subrayado que este apoyo "no se limita a un patrocinio convencional, sino que nace del deseo de acompañar a los clubes en una nueva etapa de desarrollo".

En este contexto, el presidente ha manifestado que "no queremos ser sólo un patrocinador más, queremos ser un compañero de viaje". "Esta alianza está basada en propósitos compartidos, en objetivos comunes y en el deseo de expandir valores como el compañerismo, el esfuerzo o el trabajo en equipo. Pero, sobre todo, de disfrutar y hacer del deporte un estilo de vida", ha expresado.

Pulido ha destacado la importancia de fortalecer sinergias para consolidar lo ya logrado por los clubes, iniciar una etapa marcada por el crecimiento y el compromiso conjunto, y dotar de nuevos recursos a los proyectos que tienen detrás.

Así ha valorado que "llevar el nombre de la Fundación Cajasol en vuestras camisetas no es sólo una cuestión de imagen. Es una identidad compartida, una declaración de apoyo y de ánimo". En este sentido, ha agregado que "estamos aquí para caminar a vuestro lado y daros impulso".

La Fundación Cajasol continúa su apuesta por el deporte como "motor de transformación y cohesión social", sumando en Huelva nuevos compañeros de camino con los que avanzar en un modelo deportivo que "trasciende lo competitivo para convertirse en una escuela de valores".