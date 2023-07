Gamarra asegura que votar a Feijóo el 23J es "buscar la política del consenso" y "abrir una etapa de esperanza"

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha dicho este jueves que votar al candidato del PP al Gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, es "buscar la política del consenso" y "abrir una nueva etapa de esperanza", así como "dejar atrás la política negativa, optando por una política que nos una a todos los españoles en aquello que realmente nos interesa a todos" y, así, "derogar el sanchismo".

Así se ha pronunciado en La Palma del Condado (Huelva) durante la reunión de la Junta Directiva Provincial de los populares onubenses, donde Gamarra ha asegurado que "sobran los motivos y sobran las razones" para que Pedro Sánchez no siga al frente del Gobierno y hacer "que termine en España la política de los bloques y del bloqueo constante" y buscar "la política de la reconciliación del consenso y del acuerdo como está sucediendo en Andalucía".

"Derogar el sanchismo es hacer que se asuman responsabilidades políticas por una ley como la Ley del solo sí es sí. Que ayer sabíamos que ya han sido más de 1.155 los agresores sexuales, pederastas, violadores e incluso asesinos que se han beneficiado de una ley que aprobó Pedro Sánchez y por la que nadie ha asumido responsabilidad. Pues tenemos una fecha para que se asuman esas responsabilidades políticas y es el 23 de julio. Eso es derogar el sanchismo, decir que no estamos de acuerdo ni vamos a permitir que 117 violadores estén hoy en las calles porque el presidente del Gobierno hizo las cosas mal", ha dicho.

Gamarra ha asegurado que el presidente del Gobierno anunció la convocatoria electoral anticipada con los "objetivos" de que el PP "no celebra el resultado de las elecciones municipales" para "tapar esta victoria" y "a ver si los ciudadanos no se daban cuenta se había producido un cambio político en España", así como para "garantizarse Pedro Sánchez ser el candidato a unas elecciones generales" porque, "si no llega a adelantar las elecciones posiblemente hoy Pedro Sánchez no sería el candidato del Partido Socialista a las elecciones generales" y también "intentar que en las fechas de verano la gente no vote y, por tanto, quedarse".

"Que poco conoce a los españoles Pedro Sánchez, porque si algo tenemos es buena memoria y sentido de la responsabilidad. Y claro que vamos a ejercer nuestro derecho al voto para cambiar el futuro de España y tomar las riendas del futuro de nuestras vidas. Y eso, con este adelanto electoral, no lo va a evitar. Lo que sí va a hacer va a ser que lo adelantemos y que saquemos a Pedro Sánchez entre todos de la Moncloa seis meses antes de lo que estaba previsto", ha enfatizado.

En este punto, ha señalado que "entre todos vamos a hacer que el próximo presidente de España se llame Alberto Núñez Feijóo" porque "tiene equipo, ese en el que caben todos aquellos españoles que están hartos y que quieren cambiar las cosas" y con él "tienen una alternativa. "Sólo así, uniéndonos en torno a él con el voto, podemos cambiar las cosas y podemos terminar con esta etapa. Además somos ese equipo que siempre que hemos gobernado hemos dejado el país mejor de cómo lo encontrábamos".

"Les pedimos a todos aquellos que quieran formar parte de esa nueva España, esa España que tiene ambición, esperanza y que no se resigna, que nos unamos todos. Pero es que además tenemos programa, claro que sí, con el que nos hemos presentado ante los españoles. Y es un proyecto positivo, realista y esperanzador. Y es un proyecto que tiene soluciones a los problemas reales y que nos permite avanzar juntos. Y hoy estamos aquí, estoy aquí en Huelva. Y claro que Huelva está presente en ese programa electoral.

Gamarra ha incidido en que "es el momento del cambio, de la política útil, responsable y honesta de Alberto Núñez Feijóo", al que ha definido como "el hombre del cambio tranquilo para toda España", que "va a permitir que pasemos página de lo que ha supuesto estos cinco años de sanchismo, estos cinco años de división, de enfrentamiento, de bloques y de bloqueo", toda vez que ha indicado que Pedro Sánchez "va de platós de televisión porque no puede pisar la calle".

AGUA, SANIDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO

La dirigente popular ha señalado asimismo que el programa electoral del PP "tiene un eje fundamental que es "el agua la energía" desde "una visión de Estado" y "no el agua como un instrumento también desde el que confrontar, dividir y hacer que nos peleemos los españoles".

"Por eso tenemos un programa electoral que lo que plantea es una política de Estado, un gran acuerdo nacional frente al sectarismo y las imposiciones que hemos vivido durante estos últimos años. Una política del agua que se base a que se invierta en las infraestructuras que son necesarias. 40.000 millones de euros de inversión apoyándonos en los fondos europeos para los próximos cuatro años. Que mejoremos la gestión de los recursos y sobre todo que colaboremos entre todas las administraciones y entre todas las comunidades autónomas, haciendo que el agua sea algo de todos los españoles. Vivamos donde vivamos", ha dicho.

Además, Gamarra ha señalado que el programa "habla de la sanidad pública, de la educación de calidad para todos, busca combatir la despoblación, y quiere lograr que los jóvenes sean quienes lleven las riendas de su vida", apuntando que es "un programa electoral que no miente a los jóvenes prometiéndoles 20.000 euros cuando cumplan 18 años" y que "apoya también la conciliación con la gratuidad del 0 a 3 años para que las mujeres puedan conciliar y no tengan que elegir".

La popular se ha referido también a la "violencia machista" que "sufrimos en nuestro país", subrayando que "tenemos que terminar con ella" y que, para ello, "hay que salir a la calle a votar".

"Tenemos razones para terminar con esta etapa y que no se reedite un gobierno 'Frankenstein', pero para que esto suceda necesitamos la unidad del voto de centro derecha, aglutinarnos todos para tener una mayoría suficiente que sí sea la alternativa definitiva a Pedro Sánchez. Este es el único partido que puede ganar las elecciones y os animo a todos a que hagamos una política constructiva", ha reseñado.

Finalmente, Gamarra ha afirmado que "durante estos próximos 17 días" van a "atacar" al PP para "sacarlos de sus nuestras casillas", pero que tienen "algo importante que conseguir" y no lo van a "dejar marchar", asegurando que "el 23 de julio empieza una nueva etapa para España y para Andalucía y eso pasa porque Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno de España". "Es el momento del cambio en España, es el momento del Partido Popular y es el momento de Alberto Núñez Feijóo", ha concluido.