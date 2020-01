García de Longoria destaca que "ante la falta de gestión del alcalde, Cs demuestra ser un partido útil para Huelva"

Publicado 03/01/2020 17:07:56 CET

HUELVA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoría, ha hecho balance este viernes de la actividad municipal en estos seis meses de mandato destacando que "ante la falta de gestión e iniciativa política del alcalde, Gabriel Cruz, y de su equipo de gobierno, Cs está demostrando ser un partido útil".

Destaca que Cs "da voz a los onubenses ante la mayoría absoluta socialista que quiere silenciarlo, consiguiendo que se arreglen sus problemas, con una denuncia continua pero también proponiendo proyectos que impulsen y mejoren la ciudad y estando vigilante con todas las obras que en la capital o no terminan nunca o, en el peor de los casos, ni siquiera se empiezan".

Según informa Cs en una nota, García de Longoria ha criticado que en Huelva "siguen pasando los años bajo el Gobierno del PSOE y las inversiones nunca llegan, se están perdiendo subvenciones para crear empleo en una de las ciudades con más paro de España, seguimos sin tener un Centro Municipal de Información para la Mujer, no tenemos presupuestos y ya ha empezado el año, o no hay una campaña de promoción turística y ni siquiera somos capaces de iluminar el muelle de cargadero mineral del Tinto que va con seis meses de retraso".

Igualmente, ha censurado que "no urbanizan los terrenos para construir la Ciudad de la Justicia, no agilizan servicios municipales como el registro, está aumentando la falta de limpieza y el vandalismo, han tardado un año en convocar la Mesa de los Fosfoyesos y tenemos una de las peores rentas per cápita del país y, ante todo esto, tenemos una evidente falta de liderazgo en el alcalde, que será muy buena persona pero que no es un buen gestor".

Ante esta situación, el portavoz de Cs ha explicado que su grupo municipal "está demostrando que no es un grupo acomodado en una sala de prensa sino que estamos a pie de obra, en la calle con los vecinos escuchando sus demandas y llevándolas al Ayuntamiento, donde el equipo de gobierno está obligado a escucharlas, defendiendo tanto los grandes proyectos como las pequeñas cosas que hacen más fácil la vida a los onubenses".

"Demostrando que somos útiles y proponiendo soluciones para el centro de Huelva, la barriada Príncipe Juan Carlos, Marismas del Odiel, el barrio de Pescadería o la Plaza del Velódromo, e incluso creando el 'Foro Ciudadano. Huelva habla' para dar participación a los onubenses en los problemas de su ciudad y aportar soluciones", ha agregado.

Para el año 2020 que acaba de empezar, García de Longoria ha anunciado que Cs va a pedir que "los presupuestos estén avalados y cuente con la participación de los onubenses sabiendo que no puede estar todo, pero sí debe estar lo importante".

Ha avanzado que estarán "muy pendientes" de las decisiones que se tomen ante la difícil situación económica del Recreativo de Huelva, "queremos que se haga un plan general de infraestructuras con una auditoría de las necesidades de cada barrio y no un parcheo como hasta ahora, seguiremos luchando por un plan que revitalice el centro que es el motor económico de la capital, y vamos a seguir peleando por traer inversión a Huelva que genere empleo".

A este respecto, asegura que seguirá colaborando con la Junta de Andalucía "para que se cumplan las demandas de los onubenses como hemos hecho en Educación, donde con una Consejería de Ciudadanos van a llegar más de 13 millones de euros para rehabilitar el IES La Rábida, construir un nuevo colegio público en Pescadería o ampliar la Escuela de Arte León Ortega".