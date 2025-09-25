García señala que la Junta "ha cumplido" con los agricultores de Doñana tras la tramitación de las ayudas

Archivo - Imagen de archivo de la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha señalado en el Parlamento que la Junta "ha cumplido" con los agricultores de la Corona Norte de Doñana, ya que, "tal como se anunció", una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica publicó su convocatoria, la administración andaluza ha tramitado las ayudas complementarias, que han estado en información pública hasta este mismo jueves.

A pregunta del PP en el Pleno del Parlamento andaluz, ha insistido en que "cumplir con los agricultores de la Corona norte era una prioridad", aunque ha señalado que, "aunque debían haber sido los primeros, finalmente se han publicado las ayudas".

"Nos comprometimos a que una vez que el Ministerio para la Transición Ecológica publicara la convocatoria, nosotros sacaríamos la nuestra de ayudas complementarias y ese ha sido el camino, cumplir como se comprometió el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el año 2023", ha abundado.

Asimismo, García ha subrayado la "generosidad" de los agricultores, ya que eran "víctimas de una situación", por lo que "estábamos obligados a darle una solución", toda vez que "conseguir también el objetivo de mejorar unas ecosistemas degradados y recuperarlos para el Espacio Natural".

Así, ha explicado estas ayudas, cuyo periodo de consulta de la ha expirado este mismo jueves, supone "20.000 euros por hectárea para agricultores de los municipios de Almonte, Bonares, Moguer, Lucena del Puerto y Rociana del Condado".

Además, la consejera se ha dirigido a los agricultores con un "mensaje de tranquilidad" porque el presidente de la Junta "se comprometió" y "vamos cumpliendo", toda vez que ha asegurado que "queda poco" para que finalice "este trayecto", puesto que en el mes de octubre estarán "disponibles las ayudas del Ministerio" y "después estarán las de la Junta y las de la Diputación de Huelva".

Por su parte, la parlamentaria del PP Berta Centeno, durante su intervención, ha destacado que el Pacto de Doñana ha sido un "acuerdo histórico" y "fruto del diálogo", ya que "se partía de un agravio a los agricultores de la zona provocado por la nefasta gestión del PSOE".

Asimismo, ha asegurado que "sin la generosidad de los agricultores este pacto nunca hubiera sido posible", por ello "debían ser una prioridad en la solución del problema" y "prueba de ello ha sido la agilidad con la que la Junta ha tramitado las ayudas complementarias".