Gavira defiende que Huelva es "prioridad para Vox" y denuncia que es "una tierra olvidada por el bipartidismo"

El candidato de Vox a la Presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, en la capital onubense. - VOX

HUELVA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado este martes en la capital onubense que "Huelva, los onubenses y el conjunto de los andaluces son una prioridad para Vox". Asimismo, ha denunciado que la provincia es una "tierra olvidada por el bipartidismo, abandonada y con muchas promesas incumplidas por los de siempre".

Acompañado por el cabeza de lista al Parlamento andaluz por Huelva, Rafael Segovia, y por la número dos de la candidatura, María Eiberle, Gavira ha enumerado diversos "incumplimientos históricos" atribuidos al PP y al PSOE en ámbitos como las carreteras, el ferrocarril, el aeropuerto y las infraestructuras tanto hidrológicas como sanitarias.

En este contexto, ha señalado que, de cara al 17 de mayo, "Vox va a defender en Huelva que los onubenses merecen elegir una alternativa frente a la mafia y la corrupción que representa el PSOE y la estafa permanente del PP". En esa misma línea, ha advertido de que, "si votamos lo mismo, tendremos lo mismo" y "si votamos abandono, tendremos abandono, que es lo que nos proponen PP y PSOE".

"Ya está bien de salir a la calle y protestar por la situación de esta tierra", ha afirmado Gavira, quien ha defendido que "si queremos cambio y el 17 de mayo se abre esa ventana de cambio, la única alternativa posible que tenemos y que tienen los onubenses es en este caso apoyar masivamente a Vox".

Por su parte, el cabeza de lista por Huelva, de quien Gavira ha destacado que "más conocimiento y más experiencia de la situación de Huelva no tiene nadie", ha asegurado que es "un honor inmenso" volver a estar al frente de la candidatura por esta provincia.

Segovia, que ha sido diputado del GP Vox Andalucía en las dos últimas legislaturas, ha agradecido a Gavira su atención e implicación con los problemas de Huelva, "acudiendo siempre a la provincia y respaldando en el Parlamento las iniciativas relacionadas con ella".

Asimismo, ha denunciado que Huelva "está aislada y marginada por el bipartidismo", al tiempo que ha subrayado que, según su valoración, es "la única provincia que carece de conexión completa por carretera con el resto del territorio". En este sentido, ha señalado también la "ausencia" de aeropuerto y la "falta" de enlaces con Extremadura o con la Ruta de la Plata, una autovía que, tal y como ha indicado, "baja desde Asturias, pero deja a Huelva de lado para ir a Sevilla".

Del mismo modo, ha calificado de "vergonzosa" la situación ferroviaria de la provincia, al considerar que sigue sin Alta Velocidad y cuenta con trenes "del siglo pasado", al tiempo que ha criticado el "bloqueo" de iniciativas privadas como el proyecto aeroportuario.

En relación con las infraestructuras hidráulicas, ha recordado que "siguen sin ejecutarse" diversas actuaciones consideradas "necesarias" para la provincia, como Alcolea, el Canal de Trigueros, Pedro Arco o La Coronada, entre otras, y ha aludido también al canal proyectado para llevar agua a Matalascañas desde la balsa de cola de Palos de la Frontera.

Ante este escenario, Segovia ha defendido que "Huelva necesita que Vox forme parte del Gobierno o pueda influir en el gobierno para salir de esta situación".

