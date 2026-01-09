Gavira (Vox): Moreno "debe pedir perdón a los onubenses por incumplir su palabra con la A-483"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, durante una visita a la 483. - VOX

ALMONTE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha asegurado que el presidente de la Junta, Junama Moreno, "debe pedir perdón" a los onubenses por su "tomadura de pelo" con "la promesa incumplida de la A-483", así como a las familias que "han perdido a seres queridos en esta carretera".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, tras siete años desde la promesa de Juanma Moreno del desdoble de la carretera A-483 de Almonte al Rocío y Matalascañas, Gavira ha criticado en el mismo punto kilométrico que lo que era "imprescindible para su ejecutivo", es decir, una carretera con dos carriles en cada sentido finalmente "no será desdoble ni llegará hasta Matalascañas, se queda en el Rocío".

El portavoz de Vox ha advertido que el Gobierno andaluz va a poner un carril Bus-VAO hasta el Rocío que "es un parche que, entre otras cosas, no soluciona el problema del colapso para ir a la playa y no es lo que el pueblo de Almonte y los vecinos de Matalascañas llevan décadas pidiendo".

Cabe recordar que en 1993 el Partido Popular reclamó el proyecto del desdoble de esta carretera y en 2018, Moreno Bonilla se reunió con la plataforma ciudadana y prometió que iba a ser una de las primeras cosas que hiciera cuando llegase al Gobierno.

A este respecto, Gavira ha insistido en que Moreno acompañó a la plataforma, donde dice 'Stop ya, hay que parar las muertes en esta carretera' y ha criticado que al presidente andaluz "no le importa la vida de los onubenses en las carreteras". En este sentido, el portavoz de Vox ha subrayado que "el principal patrimonio que tiene un político es tener palabra".

Asimismo, el portavoz del partido de Abascal ha señalado que Moreno "es el impostor de Andalucía" porque "no cumple con su palabra" y ha criticado que "luego se queja de que los partidos de la oposición le reclamamos esas promesas que él viene incumpliendo". "Lo que le preocupaba a Juanma Moreno en 2018, ahora le importuna", ha sentenciado.

Durante años, el desdoble ha sido una de "las promesas incumplidas más importantes tanto por el PSOE como por el PP" porque cada día "se pone en riesgo la vida de los que la utilizan". Se trata de una de las carreteras con "mayor siniestralidad de la provincia", incluyendo decenas de fallecimientos, y con una media de 20.000-25.000 vehículos diarios, cantidad que se duplica en fechas clave como el verano y aumenta exponencialmente durante el Rocío.

Sobre ello, Gavira ha alertado que desde que Moreno Bonilla es presidente "no ha habido un año en el que no se haya producido un fallecimiento".

Para finalizar, el portavoz de Vox ha criticado que el Gobierno de España "tiene la ocurrencia de expropiar todo", así como que el gobierno de Moreno "no quiere hacer el desdoble prometido hasta Matalascañas". "Este municipio, cuatro meses al año, es la población de Huelva con más movimiento, con más riqueza, con más empleo y Moreno se lo quiere cargar", ha concluido.