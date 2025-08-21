Giahsa (Hueva) asegura que hay "irregularidades" en contratos menores de 2021 "bajo la gestión socialista"

HUELVA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) ha dado a conocer un informe de resultados en el que asegura que se "evidencian irregularidades en la gestión de contratos de la empresa pública Giahsa durante el ejercicio de 2021", toda vez que señalado que se trata del segundo informe que hace público "sobre irregularidades detectadas en la gestión anterior de la entidad, identificadas a través de auditorías externas encargadas por la propia dirección socialista de aquella etapa".

Según indica la empresa en una nota, el informe, "elaborado por la firma independiente PricewaterhouseCoopers (PwC), ha identificado diversas irregularidades en el cumplimiento de los procedimientos básicos de contratación pública relacionados, en esta ocasión, con los contratos menores".

"En particular, se observa que en un 67% de los contratos revisados no figura el informe del órgano de contratación que justifique la necesidad del contrato, ni la resolución de adjudicación, ni la formalización del expediente. Asimismo, en un 27% de los casos, se observan indicios de fraccionamiento del gasto, al superarse los límites económicos permitidos para contratos menores con un mismo adjudicatario", señala la MAS.

En este sentido, apunta que "estos resultados refuerzan la necesidad de seguir revisando en profundidad la gestión anterior de la empresa pública y de avanzar en la implementación de mecanismos que garanticen el cumplimiento estricto de la normativa vigente".

Asimismo, señala que el pasado mes la MAS dio a conocer las conclusiones de otro informe de auditoría relativo a los procesos de contratación de personal en Giahsa durante el mismo ejercicio, "donde se detectó que el 87% de los expedientes analizados presentaban irregularidades en aspectos básicos del procedimiento".

El presidente de la MAS, Diego del Toro, ha señalado que "estos informes provienen de auditorías técnicas e independientes que deben ser atendidas con el máximo respeto institucional. No cuestionan contextos ni voluntades, pero sí evidencian realidades administrativas que deben ser conocidas, analizadas y corregidas. La ciudadanía espera de nosotros responsabilidad, y eso implica no mirar hacia otro lado ante procedimientos que, según los datos, no se ajustaron a lo que la ley exige", ha manifestado.

Del mismo modo, ha subrayado que "el objetivo es fortalecer el presente y el futuro de Giahsa". "Por ello, seguimos avanzando en la revisión de lo realizado y estamos a la espera de nuevos informes que arrojen luz sobre otros ámbitos de gestión, como el Área de Clientes, lo que nos permitirá seguir mejorando en nuestra forma de administrar los recursos públicos", ha añadido.

Finalmente, la mancomunidad ha señalado que "continuará trabajando", junto a la actual dirección de Giahsa, "en la aplicación de medidas correctoras que refuercen los controles internos y aseguren una gestión pública alineada con los principios de legalidad, transparencia y eficiencia".