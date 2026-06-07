Giahsa licita la redacción del proyecto para la mejora de la EDAR de Isla Cristina (Huelva)

EDAR de Isla Cristina (Huelva). - GIAHSA

HUELVA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Giahsa ha sacado a licitación por 266.050 euros (sin IVA) la redacción del proyecto constructivo y ejecución de las obras de reparación estructural de la nave principal y rehabilitación de la obra civil del pretratamiento de la EDAR de Isla Cristina (Huelva).

Según indica el anuncio de la licitación publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, consultado por Europa Press, las empresas tienen hasta el 29 de junio para presentar sus ofertas y el tiempo estimado de los trabajos será de seis meses.

Según señala el pliego de prescripciones técnicas, en la Depuradora de Isla Cristina persiste el pretratamiento de aguas residuales incluyendo bombeo de elevación, desbaste y desarenado desengrasado. Inicialmente disponía además de tratamiento primario y línea de fangos al completo, los cuales actualmente se encuentran "fuera de servicio, con lo que el agua pretratada se traslada a directamente al subsistema de La Antilla".

Adicionalmente, la instalación también opera como base de Residuos Sólidos Urbanos como centro de trabajo y pernoctación de camiones, con lo cual coexisten los departamentos de RSU y Depuración en la mencionada EDAR.

La nave principal existente de la citada EDAR de Isla Cristina se encuentra construida con estructura de hormigón prefabricado, compuesta por pilares y vigas tipo delta y cerramientos formados verticales por placas prefabricadas de hormigón, cada una con un nervio central en la cara exterior. La cubierta está constituida por viguetas prefabricadas de hormigón sobre las que se apoya una chapa acanalada. En el interior de la nave principal se ubican diferentes instalaciones correspondientes a diversas etapas del proceso, entre las que destacan las siguientes.

Por ello, debido a la antigüedad de la instalación, así como a la exposición continuada a los agentes atmosféricos y al ambiente agresivo característico de las instalaciones de depuración, la nave presenta actualmente "diversas patologías que afectan a distintos elementos estructurales".

Así, entre las principales patologías observadas se encuentran "pérdida y degradación superficial del hormigón de recubrimiento en distintos elementos estructurales; exposición de armaduras, con presencia de procesos de corrosión; fisuras en pilares y vigas; degradación total de la solera superior del bombeo de elevación y del desbaste y pérdida total del canal del desarenado"

Además, se incluye el tratamiento interior del pozo de gruesos y bombeo de elevación y se debe incluir el by-pass necesario para no interrumpir el trasiego de las aguas fecales al subsistema La Antilla mientras se realizan los trabajos de rehabilitación.

Por todo ello, el proyecto debe incluir la propuesta de actuación completa para la reparación de las patologías detectadas, incluyendo la identificación de todos los elementos afectados y de cada patología, así como la relación detallada de equipos, materiales y procesos constructivos que se emplearán para garantizar la rehabilitación integral de la nave y de la solera superior en la zona de desbaste y desarenado.

El adjudicatario posteriormente redactará el proyecto constructivo, en el que se definirán con el grado de detalle necesario todas las actuaciones requeridas para la rehabilitación estructural de la nave principal y la reparación de la solera superior en la zona de desbaste y desarenado, incluyendo, entre otras, las intervenciones sobre muros, pilares, vigas y demás elementos estructurales, así como las actuaciones necesarias para la reparación de la solera en la zona indicada.