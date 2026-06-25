Gibraleón (Huelva) presenta el 75 Certamen Nacional de Pintura, uno de los "más longevos y prestigiosos" de España

Presentación del 75 Certamen Nacional de Pintura de Gibraleón. - AYUNTAMIENTO DE GIBRLAEÓN

GIBRALEÓN (HUELVA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) ha presentado este martes la septuagésima quinta edición del Certamen Nacional de Pintura, una convocatoria histórica que se ha consolidado como "uno de los certámenes pictóricos más longevos y referentes" del panorama cultural español, ya que se celebra de forma ininterrumpida desde 1960.

Según ha indicado el Ayuntamiento olontense en una nota de prensa, la presentación ha contado con la participación de la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín; la concejal de Cultura, Helen Gómez; el director de la Fundación Caja Rural del Sur, Emilio Ponce; y la directora de Caja Rural del Sur en Gibraleón, Tina López.

A lo largo de sus 75 años de historia, el Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Gibraleón ha reunido cerca de 300 obras, conformando una "importante pinacoteca municipal" y convirtiéndose en plataforma de impulso para artistas que son "referentes" en el panorama nacional, como Castro Crespo, José Guerrero o Antonio Belmonte, entre otros.

Con motivo de esta edición "tan especial", el Ayuntamiento de Gibraleón ha suscrito un Convenio de Colaboración con la Fundación Caja Rural del Sur, una alianza que permitirá "reforzar la promoción de la cultura y de la pintura mediante nuevas iniciativas vinculadas a este aniversario".

Al respecto, la alcaldesa de Gibraleón, Lourdes Martín, ha destacado durante la presentación que alcanzar los 75 años de historia de este certamen supone "un motivo de orgullo para todo el municipio" y ha agradecido la colaboración de la Fundación Caja Rural del Sur para "seguir fortaleciendo una de las iniciativas culturales más importantes y consolidadas de Gibraleón".

NOVEDADES PARA UNA EDICIÓN "HISTÓRICA"

Entre las principales novedades de esta septuagésima quinta edición destaca la celebración de una Exposición Promocional en la Sala de la Fundación Caja Rural del Sur, situada en la calle Plus Ultra de Huelva, durante la primera quincena de julio. La muestra reunirá una selección de obras premiadas desde 1960 hasta la actualidad, permitiendo recorrer la historia y evolución del certamen a través de algunas de sus piezas más destacadas.

Asimismo, se ha incrementado la cuantía económica de los premios, reforzando el atractivo de una convocatoria que cada año reúne a artistas de toda España. Otra de las iniciativas previstas será la puesta en marcha de una Exposición Urbana, que acercará el certamen a la ciudadanía mediante banderolas y seis estructuras tubulares instaladas a lo largo de la Avenida Santísimo Cristo de la Sangre.

Además, como novedad destacada, se incorpora un Premio Infantil-Juvenil dirigido a participantes de hasta 17 años, con el objetivo de fomentar la práctica pictórica desde edades tempranas y seguir impulsando el talento artístico de las nuevas generaciones. Una imagen que une pintura e identidad local.

La imagen anunciadora de esta edición, creada por Gesto Comunicación, presenta una propuesta "minimalista y cargada de simbolismo". El cartel incorpora un gran trazo negro diagonal que realiza un guiño directo a la heráldica del municipio y que, al mismo tiempo, evoca una pincelada texturizada sobre un lienzo. Se trata de una imagen "sobria, contemporánea y fácilmente reconocible" que rinde homenaje al propio municipio, "verdadero impulsor de una iniciativa cultural que ha logrado mantenerse viva durante tres cuartos de siglo".

Con esta propuesta gráfica se ha pretendido unir en un único gesto visual la pintura y la identidad local, proyectando una imagen moderna y reconocible, a la altura de una convocatoria que alcanza ya sus 75 años de historia. Con esta edición conmemorativa, Gibraleón reafirma su compromiso con la cultura y con uno de los acontecimientos artísticos "más importantes de su historia, consolidando su posición como referente nacional en el ámbito de las artes plásticas".