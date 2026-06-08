Gobierno abona más de 27,8 millones de euros a más 2.500 titulares de explotaciones de Huelva afectadas por borrascas

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha informado de las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para compensar los daños sufridos por los agricultores y ganaderos como consecuencia del tren de borrascas entre los meses de enero y febrero de 2026. En la provincia de Huelva, estas ayudas benefician a 2.545 titulares de explotaciones agrarias de 47 municipios de la provincia, con un importe de 27,8 millones de euros.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota de prensa, Rico ha explicado que se trata de una medida que "permitirá contribuir a la recuperación de la actividad agraria tras los importantes perjuicios ocasionados por los fenómenos meteorológicos adversos".

María José Rico, ha destacado que "el Gobierno de España vuelve a demostrar su compromiso con el sector agrario, actuando con rapidez y eficacia para responder a una situación excepcional que ha afectado gravemente a miles de agricultores y ganaderos".

Asimismo, ha señalado que los más de 27,8 millones de euros que llegan a Huelva representarán una inyección económica muy importante para el mantenimiento de la actividad agrícola, el empleo y la economía de nuestros municipios rurales".

Estas ayudas forman parte del paquete extraordinario aprobado por el Gobierno de España y recogido en el Real Decreto-ley 5/2026 de 17 de febrero. Los agricultores y ganaderos que van a recibir la ayuda figuran en el primer listado de potenciales beneficiarios. En este sentido, se va a abonar más de 1.081 millones de euros a 98.049 titulares de explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura, que han acreditado los daños sufridos y han formalizado la aceptación expresa de la ayuda mediante la correspondiente declaración responsable.

Este primer listado de los 98.049 agricultores y ganaderos que reciben este pago, entre los que se encuentran los 2.545 titulares de la provincia de Huelva, esta publicado en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), en el apartado sobre la consulta pública de ayudas extraordinarias. Los pagos continuarán en las próximas semanas, al resto de beneficiarios, siguiendo el mismo procedimiento, con la publicación del segundo y tercer listado.

Además, para garantizar la máxima seguridad jurídica y facilitar el cobro de las indemnizaciones, el Ministerio ha publicado la Orden APA/530/2026, que establece la compatibilidad de estas ayudas con la normativa comunitaria, asegurando así que todos los beneficiarios que han aceptado la ayuda puedan percibirla con plenas garantías.

La subdelegada ha concluido resaltando que el Gobierno de España "continúa trabajando junto al sector agrario para dar respuesta a los desafíos derivados del cambio climático y para proteger a quienes sostienen una actividad estratégica para la economía y el desarrollo de la provincia de Huelva".