El Gobierno adjudica las obras de emergencias en zonas de Huelva afectadas por el tren de borrascas

Archivo - Visita de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, a Isla Cristina. - AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA - Archivo

HUELVA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha adjudicado las obras de emergencia para la reparación de los daños causados por el tren de borrascas de principios de 2026 en las costas de las provincia de Huelva.

Según indica la resolución, consultada por Europa Press, esta licitación se dividió en tres lotes correspondiente a cada una de los municipios en los que el Gobierno va a actuar, concretamente, Isla Cristina, Lepe y Matalascañas (Almonte).

De este modo, la memoria justificativa de la licitación señala que el país y la provincia de Huelva, en concreto, ha vivido un inicio de año "extremadamente activo" debido a un tren de borrascas atlánticas, siendo la denominada Kristin la de mayor oleaje, aunque también afectaron a la provincia Goretti, Leonardo, Marta y Nils.

Los efectos de estos temporales han creado una situación de sinergia junto a los temporales sufridos durante marzo, abril, mayo y noviembre 2025, que registraron oleajes por encima de cuatro metros de altura de ola.

Han sido de "especial relevancia" los daños sufridos en las playas de Matalascañas, Torre de la Higuera, Playa de Castilla en Almonte, de Cuesta de la Barca o de Mazagón, o Playa Central (Isla Cristina) con pérdida de la masa de arena, debido a su orientación, características sedimentarias, etc. Además de estas pérdidas de arena, se producen daños sobre bienes de dominio público como los cordones dunares y sobre infraestructuras públicas, como los accesos al mar, u obras de defensa costeras.

De todo ello se desprende la "urgente necesidad" de aportar la cantidad de arena suficiente para servir de reserva de material disponible para ser movilizada en el momento de ocurrencia de temporales ordinarios, así como para conservar el patrimonio costero dañado.

La virulencia de los temporales ha afectado a infraestructuras de defensa costera. Son de especial mención la multitud de accesos deteriorados a lo largo de la costa onubense en Isla Cristina y Lepe; así como los daños en estructuras costeras como los espigones de La Antilla (Lepe) o el paseo marítimo de Matalascañas. Se requiere por tanto actuar sobre los citados elementos, al haber perdido su funcionalidad.

Las actuaciones que se plantean encaminadas para dar respuesta a estos daños, y que seguidamente se explicitan, también son similares en las provincias afectadas y pasan por la búsqueda y recirculación de arenas para su recolocación de la manera más eficiente posible. Las reparaciones de bienes de otras administraciones (fundamentalmente, de mobiliario urbano) o de terceros quedan fuera de este ámbito de actuación pues su reparación no compete a esta Administración.

ISLA CRISTINA

Así, el lote 1 corresponde a las obras a realizar en las playas de Isla Cristina y han sido ejecutadas a la empresa Rialsa S.L, por algo más de 215.000 euros (sin iva).

En el municipio isleño, la playa de La Gola y Gaviota sufrieron una pérdida de arena en toda su extensión, desapareciendo parte del exiguo cordón dunar que aún subsistía y generándose un seno profundo en la parte central de la misma, que "se espera se rellene en breve con la vuelta del material que está en la barra". La afección "más grave" es en la pasarela de La Gola, "obra singular", que es el paso obligado de todo el núcleo de Isla Cristina a la playa en verano.

Esta pasarela se ha retranqueado en diferentes ocasiones y será necesario eliminar al menos dos de los apoyos existentes (pilotes de hormigón y encepado) y la estructura de madera que soportan así como adecuar el acceso a la playa con el material sobrante.

También la Playa Central ha sufrido pérdida "muy importante" de arena, muy acusada en la zona dunar, donde han sido afectados accesos, y en la zona de paseo, donde el chiringuito La Sardina ha sido afectado "muy gravemente". Los problemas en la plaza donde están los chiringuitos Carmen y Océano "se han agravado". La regeneración de emergencia realizada en primavera de 2025 se ha perdido casi completamente quedando afectados dos de los miradores del paseo marítimo así como parte del pretil de este.

Por otra parte, el conjunto de playas de Camping, Casita Azul, Icona, Redondela, Urbasur e Islantilla ha sufrido "una intensa erosión" que ha supuesto la pérdida de gran parte de la playa seca y la creación de un seno en la parte central de la misma.

Por tanto, las obras a ejecutar consisten en el retranqueo, retirada de cimentaciones y adaptación de la pasarela de La Gola, para que el acceso a la playa desde el núcleo de Isla Cristina sea "seguro". A su vez, un trasvase de arenas por medios terrestres, desde la zona de donde se depositan las arenas en Punta del Caimán hasta Playa Central, situada a unos 2.000 metros para compensar la pérdida de material en la zona de playa al oeste de la plaza entre chiringuitos. El volumen de sedimentos a movilizar estaría entre 15.000 metros cúbicos a 20.000 metros cúbicos.

Además, se propone un reperfilado de la playa con objeto de compensar el perfil de la playa en una superficie de 50.000 metros cuadrados entre chiringuito Sardina y chiringuito Escarabajo. Tanto en esta como en el resto de las playas se necesitará una reparación y adecuación de los accesos dañados.

MATALASCAÑAS

A la Playa de Matalascañas corresponde el lote 2 que ha sido adjudicado a Rohde Nielsen Sucursal en España por 501.000 euros (Sin IVA). En esta zona la afección mayor es la pérdida "muy intensa" de arena en la zona del Parque dunar y el faro, en los primeros 1.350 metros de playa de Matalascañas así como en la parte final desde Caño Guerrero hasta el Parque Nacional de Doñana. La zona central apenas ha sufrido daños debido a la obra de regeneración en curso.

Por otro lado, el paseo marítimo ha sido "gravemente dañado" desde el chiringuito AKUA hasta el final. Se han visto totalmente afectados tres chiringuitos, quedando en situación precaria otros dos. Existen actualmente 1.230 metros donde no es posible acceder al DPM-T. Por ello, las obras consistirán, mediante dragado, de un aporte de 60.000 metros cúbicos aproximadamente.

LEPE

El lote 3 corresponde a las obras en Lepe y se han adjudicado por 37.024 euros a Estudio 7 Soluciones Integrales S.L. En este municipio, la Playa de La Antilla no ha sufrido "grandes daños" a pesar de que la pérdida de material es apreciable en diferentes puntos. Como parte de la regeneración se ejecutó un espigón que ha cumplido su función.

No obstante, las playas de la Flecha de Nueva Umbría han sufrido "una intensa erosión" que ha supuesto la pérdida de gran parte de la playa seca y la creación de un seno en la parte central de la misma. Las dunas han sufrido una pérdida de material importante. Se han producido afecciones a los accesos a las mismas. Se propone la protección de la baliza del morro del espigón de La Antilla con vertido de escollera 6/7 Tn así como la reparación, y retranqueo de pasarelas afectadas.