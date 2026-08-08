El Gobierno amplía a 250 militares de la UME para apoyar las labores de extinción del incendio de Niebla (Huelva)

El incendio de Niebla (Huelva) continúa activo con más de 4.000 hectáreas afectadas. A 8 de agosto de 2026 en Niebla (Huelva, Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

HUELVA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones, Francisco Toscano, ha anunciado este sábado que los recursos aportados por el Gobierno de España para las labores de extinción del incendio forestal en Niebla (Huelva) se han incrementado hasta llegar a 250 militares en total, pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias (UME), y 100 medios.

En el puesto de mando avanzado (PMA) en Niebla, Toscano ha señalado que de manera inicial se incorporaron alrededor de 130 efectivos de la UME, más unos 60 medios como nodrizas, buldóceres así como vehículos ligeros. Con el refuerzo actual, la cifra de militares sube a 250 y los medios llegan a 100, según ha recogido el Gobierno en una nota.

Además de la Unidad Militar de Emergencias, en el lugar trabajan más de 115 miembros de distintas unidades de la Guardia Civil que están haciendo labores propias de sus funciones en relación al corte de las carreteras, atención a la ciudadanía y también servicios de seguridad ciudadana, recorriendo todas aquellas zonas que han quedado deshabitadas o desalojadas.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones ha afirmado que han sido desalojadas 75 viviendas, la mayoría segundas residencias, afectando a unas 70 personas, que han podido casi en su totalidad solucionar con sus propios recursos la situación habitacional.

A los efectivos de la UME y la Guardia Civil, el Gobierno de España ha sumado así mismo "un número importante de vehículos de anfibios, así como de helicópteros para que desde medios aéreos se pueda combatir este importante incendio".

Asimismo, este sábado por la mañana se ha incorporando una brigada forestal para ayudar al Plan Infoca. "Continuamos muy atentos. Desde un punto de vista de gestión de la Administración, recalcamos la importancia de la lealtad institucional y de la unidad, y de la puesta a disposición de la dirección de la emergencia todos los recursos necesarios".

"El Gobierno de España tiende su mano para tratar de contribuir a que este incendio forestal se pueda extinguir lo antes posible y se pueda garantizar la seguridad tanto de personas como del patrimonio natural", ha afirmado Francisco Toscano.