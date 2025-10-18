El Gobierno asegura que "cumple con trabajos de seguimiento y supervisión" de la clausura de los fosfoyesos de Huelva

HUELVA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asegurado que "cumple con la supervisión y seguimiento" de las obras de clausura de los apilamientos de fosfoyesos, toda vez que ha presentado observaciones al Informe de Toxicología.

Así ha respondido el Gobierno a una pregunta de Sumar en el Congreso de los Diputados sobre "si se está llevando la asistencia técnica sobre el plan de Fertiberia para las balsas de fosfoyesos en Huelva", y si ha tenido el Gobierno acceso al dictamen del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

En este sentido, el Ministerio explica en la pregunta que tramitó un encargo con la empresa pública Emgrisa para "la supervisión y seguimiento" de las obras de clausura de los apilamientos de fosfoyesos ubicados en las proximidades de la ciudad de Huelva.

Por otro lado, añade que el encargo está vigente hasta diciembre de 2027, "sin perjuicio de que, a su finalización, pueda tramitarse un nuevo contrato para el seguimiento del proyecto de clausura".

En cuanto al informe de Toxicología, el Ministerio señala que se trata de un incidente de ejecución de sentencia planteado por la Fiscalía, que ha sido trasladado por la Audiencia Nacional a las partes para alegaciones.

No obstante, el Estado, como parte en el procedimiento, ha formulado las observaciones correspondientes en el seno del procedimiento ante la Audiencia Nacional.

Por último, el ministerio informa que, de acuerdo con la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Andalucía, "corresponde a la Junta de Andalucía la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efecto sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia epidemiológica".

INFORME DE TOXICOLOGÍA

El grupo Sumar en el Congreso subraya en la formulación de su pregunta que en el mes de enero, en respuesta a una pregunta relacionada con la clausura de las balsas de fosfoyesos, el Gobierno informó de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "tenía en marcha un encargo de asistencia técnica para la supervisión de las obras de clausura de las balsas de fosfoyesos".

No obstante, en julio se conoció que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses emitió un dictamen "contundente" en relación con el plan de Fertiberia para el la sellado de las balsas de fosfoyesos en Huelva. "Este informe concluye que el proyecto propuesto por Fertiberia no contempla una verdadera descontaminación de la zona, ni garantiza eliminación de los efectos adversos sobre especies, aguas, suelos o atmósfera", indica el texto.

Asimismo, a juicio de Sumar, el dictamen señala que el plan "tampoco permite la recuperación de los valores naturales ni cumple los objetivos de restauración exigibles en un espacio con figuras de protección ambiental de la relevancia de las Marismas del Odiel, el Estuario del Tinto o las Marismas del río Tinto". Esta evaluación subraya "la insuficiencia del plan para abordar la grave problemática de contaminación y sus riesgos asociados, que incluyen altos niveles de metales pesados y radiactividad".

Según el dictamen toxicológico, y los estudios complementarios incluidos en el informe, el proyecto de Fertiberia para el sellado o tapado de las balsas de fosfoyesos en Huelva "presenta graves riesgos medioambientales y para la salud pública". "Algunos de los problemas identificados que afectan al medioambiente son la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, afectando dicha contaminación al río Tinto, el Estero del Rincón y el Estero de Mendaña, afectando la calidad del agua y el ecosistema acuático", remarca la formación.

Por otro lado, Sumar señala que "las filtraciones han generado una degradación de suelos y marismas que presentan concentraciones elevadas de contaminantes y metales pesados, y efectos negativos en la vegetación y fauna del entorno", así como "contaminación atmosférica y riesgos radiológicos en la zona". "La contaminación ha generado alteraciones de hábitats protegidos como ZEC Marismas y Riberas del Tinto y Marismas del Odiel", indican.

Por otra parte, Sumar advierte que "los riesgos medioambientales, también hay riesgos para la salud humana relacionados con la exposición a contaminantes". Según el análisis de riesgo incluido en el estudio, "el riesgo sistémico acumulado (arsénico, fluoruros y fosfatos) se considera "no significativo", pero con alta incertidumbre, no existiendo un estudio específico epidemiológico actualizado".

Por tanto, la formación concluye que el proyecto de clausura "no garantiza que se detengan las filtraciones ni se elimine el riesgo ambiental, no contemplándose una descontaminación real, sólo el tapado de las balsas".