Gobierno: Las ayudas de Doñana están "muy avanzadas" a falta de "documentación fundamental" de otras administraciones

La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo (derecha). y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico.

La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo (derecha). y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo, ha asegurado este martes en Huelva que las ayudas para la renaturalización de Doñana están "muy avanzadas" y que se resolverán de manera "ágil" una vez que se obtenga la "documentación fundamental" solicitada a la Junta de Andalucía y otras administraciones locales.

A preguntas de los periodistas, antes de reunirse con las ONG que trabajan con personas migrantes y colectivos vulnerables en el entorno de Doñana, sobre las críticas de los regantes por no recibir aún las ayudas para la renaturalización, Martín Murillo ha explicado que están "muy avanzadas" pero "faltaba documentación fundamental por parte de las administraciones competentes para pasar a la resolución provisional".

"La semana pasada nos comunicó la Junta de Andalucía que, por fin, nos va a remitir esa información, con lo cual estamos muy contentos y nos falta todavía alguna documentación de alguna entidad local", ha abundado.

Así, la comisionada ha incidido en que esa documentación supone que "estas ayudas se van a dar con todas las garantías". "Las ayudas son tremendamente innovadoras y tanto la sociedad de Huelva, como la andaluza y la sociedad española, al ser fondos públicos, nos va a requerir al Gobierno de España que haya unas garantías de cumplimiento con determinadas condiciones".

"Por ello, en cuanto tengamos esa documentación, los servicios técnicos del Ministerio están preparados para resolver provisionalmente las ayudas de manera agilísima", ha expresado.

En este sentido, la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, ha defendido el papel del Ministerio para "solucionar un problema que se había enquistado durante décadas".