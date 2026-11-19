Archivo - Vista de la playa de los palos en Matalascañas. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

HUELVA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha asegurado este jueves que el proyecto de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Matalascañas, en Almonte (Huelva), "avanza de manera ágil" tras haber concluido el estudio de alternativas, al tiempo que ha recordado al Ayuntamiento de la localidad que "aún no ha dado respuesta" al convenio remitido hace "casi un año" para ejecutar el traslado de los sondeos.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Sara Aagesen sobre las críticas vertidas por el Consistorio almonteño que, a través de una nota, lamentaba la "lentitud" en la llegada de ayudas directas al sector agrícola y reclamaba "agilizar" tanto los trámites de la nueva depuradora como el abastecimiento de agua superficial para el núcleo costero.

Respecto al saneamiento y la depuración de las aguas residuales de Matalascañas, desde el Ministerio han precisado que actualmente se desarrollan "en paralelo" dos actuaciones. Por un lado, tal como anunció la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) el pasado 2 de septiembre, ya se trabaja en la redacción del proyecto de la nueva EDAR, una tramitación que, según defienden, "avanza de manera ágil".

En este sentido, ha subrayado que la finalización del Estudio de Alternativas supone "un paso decisivo" para definir una infraestructura adecuada a las necesidades de Matalascañas y compatible con "la especial sensibilidad ambiental de su entorno", permitiendo progresar desde el análisis técnico y ambiental hacia la futura licitación de las obras.

Por otro lado, y de forma simultánea, el Gobierno central ha señalado que los trabajos de mejora de la EDAR existente --a la que se está dotando de un tratamiento biológico-- están siendo finalizados "en estas semanas" con la previsión de que la instalación quede "plenamente operativa a final de año".

En relación con el abastecimiento y el traslado de los sondeos, el Ministerio ha replicado al equipo de gobierno municipal subrayando que la CHG remitió el convenio ya firmado al Ayuntamiento de Almonte en diciembre de 2025 "sin haber recibido desde entonces respuesta alguna" por parte de la Administración local, un trámite que consideran "necesario para avanzar en el calendario de ejecución".