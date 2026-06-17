El Gobierno destaca las "posibilidades de exportación" del sector de frutos Rojos con el acuerdo de Mercosur

Archivo - Frutos rojos de Huelva. - FRESHUELVA - Archivo

HUELVA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha destacado las "posibilidades" que se abren para el sector de los frutos rojos de Huelva tras la firma del pacto de Mercosur y ha señalado que el Gobierno "continúa trabajando para abrir mercados".

Así lo ha señalado, a preguntas de los periodistas antes de a la inauguración del XI Congreso Internacional de Frutos Rojos organizado por Freshuelva, donde ha señalado que uno de los elementos "fundamentales" para cualquier sector, "pero sobre todo para el sector agroalimentario", es la diversificación de los mercados y "eso es lo que está haciendo el gobierno de España".

"Estamos hablando de Mercosur, pero también estamos hablando de India, de Australia, de México, de Canadá, de Estados Unidos, que también se ha vuelto a ratificar el acuerdo en el Parlamento Europeo", ha abundado.

En este sentido, la secretaria de Estado ha defendido que el acuerdo de Mercosur "establece una cláusula de salvaguarda especial para aquellos subsectores que puedan tener problemas, que desde luego no es el de la fruta y no lo va a ser".

"Con lo cual es otro sitio donde vamos a poder seguir exportando, algo vital para una provincia como Huelva que en la pasada campaña exportó más de 2.100 millones de euros y esta provincia aglutina más del 90 de la producción de frutos rojos. Es fundamental y en eso trabaja el Gobierno de España, en seguir abriendo mercados", ha concluido.