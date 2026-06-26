El Gobierno destaca que "el potencial de la movilidad laboral no termina cuando la persona regresa a su país"

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha clausurado las jornadas que bajo el título 'La gobernanza de la migración circular y reintegración socioeconómica: ¿qué papel para el sector privado?' - MINISTERIO DE INCLUSIÓN

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha clausurado las jornadas que bajo el título 'La gobernanza de la migración circular y reintegración socioeconómica: ¿qué papel para el sector privado?' se han celebrado en La Rábida (Huelva) los días 25 y 26, donde ha destacado que "el verdadero potencial de la movilidad laboral no termina cuando la persona regresa a su país de origen".

Según informa el Ministerio en nota de prensa, Cancela ha señalado que cuando la persona regresa a su país es "precisamente en ese momento cuando las competencias adquiridas, la experiencia acumulada y las redes construidas pueden convertirse en motores de desarrollo económico y social para los territorios de origen".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, fue la encargada de inaugurar el encuentro. En su intervención, puso en valor el éxito de los programas de migración circular, que han permitido a más de 25.000 personas de 17 países acceder a un empleo en España de forma regular, segura y ordenada durante 2025.

"Una movilidad laboral ordenada y segura es una herramienta para generar oportunidades, responder a necesidades laborales y fortalecer los lazos entre nuestras sociedades".

El evento, inaugurado por la ministra Elma Saiz, ha contado con la participación del ministro marroquí Younes Sekkouri, y con agentes sociales y empresas que forman parte de los programas de migración circular en la región de Huelva. Además, se ha ofrecido un reconocimiento y entrega de diplomas por parte de ambos ministros a las primeras trabajadoras de Wafira II, llegadas a Huelva el pasado marzo. Estas 225 trabajadoras han completado una formación integral durante la campaña agrícola, combinando empleo con capacitación en emprendimiento, educación financiera y desarrollo personal.

Wafira II es la segunda fase de un proyecto internacional de migración circular impulsado por los Gobiernos de España, Francia y Marruecos, con el apoyo de la Unión Europea, que prevé acompañar a 3.000 trabajadores y trabajadoras marroquíes en su experiencia laboral en Europa. El proyecto se basa en un enfoque integral que acompaña a las personas participantes antes de su salida, durante su estancia laboral y en su retorno, facilitando su reintegración socioeconómica en origen.