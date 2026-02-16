El Gobierno destaca la rehabilitación de patrimonio en Huelva con las ayudas del Programa 2% Cultural

Archivo - La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva María José Rico, ha recordado que el próximo miércoles, 18 de febrero, finaliza el plazo para presentar proyectos a la nueva convocatoria de ayudas del Programa 2% Cultural que desde su puesta en marcha ha permitido "avanzar" en la recuperación de bienes patrimoniales "de alto valor histórico y simbólico" en la provincia de Huelva.

Así lo ha indicado la Subdelegación en una nota, señalando que la convocatoria está abierta desde el pasado 15 de diciembre y su objetivo es "garantizar" la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico, "contribuyendo a la generación de actividad, la creación de empleo y la regeneración de los entornos urbanos y rurales".

Desde la puesta en funcionamiento del programa, la provincia de Huelva ha sido beneficiaria de diversas ayudas "que han permitido avanzar en la recuperación de bienes patrimoniales de alto valor histórico y simbólico".

Entre ellas, Rico ha destacado la consolidación y rehabilitación del Espacio de Santa Fe en la capital onubense, "que contó con una inversión superior a los dos millones de euros", con cargo al programa, así como "la recuperación para garantizar la estabilidad y seguridad estructural" del muelle de carga de la Compañía Española de Tharsis en el Puerto de Huelva, con 1,5 millones de euros financiados por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, "preservando así este elemento histórico como atractivo cultural y turístico".

Asimismo, la subdelegada ha destacado la aprobación, en la última convocatoria, de la rehabilitación de la Casa Consejo de Riotinto, un proyecto que cuenta con una ayuda de cerca de un millón de euros "que permitirá su transformación en un espacio de dinamización sociocultural y económico vinculado a la Universidad de Huelva", y la puesta en valor del recinto fortificado de Aracena, para la restauración de la Iglesia prioral y la Casa Andalusí V con un presupuesto de 1,2 millones de euros, "consolidando así uno de los enclaves patrimoniales más emblemáticos de la sierra de Huelva".

En este sentido, Rico ha subrayado la "importancia" del Programa 2% Cultural para la conservación del patrimonio histórico y cultural de la provincia, y ha animado a ayuntamientos, instituciones y entidades públicas a presentar sus solicitudes antes del miércoles, destacando que estas iniciativas "fortalecen la identidad cultural de Huelva y generan empleo y actividad económica".

En Andalucía, desde 2018 el Gobierno está promoviendo una serie de programas de financiación para conservar el patrimonio monumental andaluz, entre los que se encuentran los 121 millones de euros del 2% Cultural, 42,9 para la mejora de patrimonio histórico con fin turístico, 8,5 millones destinados a la rehabilitación de paradores y nueve millones más para las Ciudades Patrimonio de la Humanidad en Andalucía --Córdoba, Úbeda y Baeza--, lo que suma 181 millones de euros.

Esta nueva convocatoria, dotada con 80 millones de euros, se dirige especialmente a bienes de titularidad y uso públicos, que sean Bien de Interés Cultural, cuenten con una protección equivalente, formen parte de conjuntos históricos catalogados como tales o estén incluidos en los Planes Nacionales de Patrimonio.

Las solicitudes deberán presentarse por medios telemáticos a través de la Sede Electrónica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, accesible a través del enlace de la Sede Electrónica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana-Convocatoria 2% Cultural 2025 Programa 2% Cultural.