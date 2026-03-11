El Gobierno destina 10,5 millones a actuaciones de urgencia en la red de carreteras de la provincia de Huelva

Arreglos de urgencia en las carreteras de la provincia de Huelva. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha informado de la puesta en marcha de diversas actuaciones de emergencia para la reparación del firme en varios tramos de la Red de Carreteras del Estado en la provincia que han resultado dañados tras los últimos episodios de meteorología adversa. Estas intervenciones forman parte de un plan de actuación urgente impulsado por el Gobierno de España que cuenta con una inversión cercana a los 10,5 millones de euros.

Durante el pasado mes de febrero, la provincia ha registrado varios fenómenos meteorológicos adversos, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento y episodios costeros que han provocado deterioros en distintos puntos de la red viaria estatal. Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha activado actuaciones de carácter urgente para "garantizar la seguridad vial y el adecuado estado de las infraestructuras", según ha indicado la Subdelegación en una nota.

Rico ha informado de que las actuaciones se desarrollarán a lo largo de la Red de Carreteras del Estado de la provincia de Huelva, abarcando distintos tramos de autovías y carreteras nacionales y convencionales que atraviesan numerosos municipios del territorio.

En este sentido, la subdelegada ha destacado que los trabajos ya han comenzado en varios puntos de la provincia de Huelva, concretamente en los municipios de Almonaster la Real, Aracena, Gibraleón, Valverde del Camino y Rosal de la Frontera, "donde se están ejecutando o se han ejecutado las primeras actuaciones de reparación del firme y mejora de la seguridad vial".

Del mismo modo, en la N-431 se llevarán a cabo actuaciones en los municipios de Huelva, Cartaya, Lepe, Isla Cristina y Ayamonte, mientras que en la N-433 se actuará en los términos municipales de Zufre, Higuera de la Sierra, Los Marines, Fuenteheridos, Galaroza, Jabugo, La Nava, Cortegana y Aroche.

Por su parte, en la N-435 las actuaciones alcanzarán los municipios de Cumbres de San Bartolomé, Cumbres de En Medio, Cumbres Mayores, La Nava, Jabugo, Almonaster la Real, Santa Ana la Real, El Campillo, Zalamea la Real, Beas, Trigueros y San Juan del Puerto.

Además, se intervendrá en la N-442 a su paso por Huelva, Palos de la Frontera y Moguer, así como en la N-444 y la N-445, ambas en el término municipal de Lepe. Por otra parte, también se intervendrá en la H-30 entre Gibraleón y Huelva, y en la H-31 dentro del término municipal de Huelva capital.

También, ha señalado que se han llevado a cabo actuaciones en la A-49, y que se extenderán a su paso por Chucena, Villalba del Alcor, Hinojos, Bollullos Par del Condado, Villarrasa, Rociana del Condado, Niebla, Bonares, San Juan del Puerto, Trigueros, Huelva, Gibraleón, Cartaya, Lepe, Villablanca y Ayamonte.

La subdelegada ha subrayado que la "prioridad" es "garantizar la seguridad de los usuarios" y "restablecer lo antes posible" las condiciones óptimas de circulación en la red viaria estatal de la provincia "con una rápida respuesta ante los daños ocasionados por los temporales". Además, ha destacado que esta inversión cercana a los 10,5 millones de euros "refleja el compromiso del Gobierno de España con la provincia de Huelva y con el mantenimiento de unas infraestructuras viarias seguras y en buen estado".

OTRAS ACTUACIONES EN LA PROVINCIA

Además de estas actuaciones de emergencia, Rico ha subrayado que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible "continúa impulsando nuevas inversiones para mejorar la funcionalidad y la seguridad de la red viaria en la provincia de Huelva".

En este sentido, ha señalado que el Ministerio ha adjudicado "recientemente" la redacción del proyecto para mejorar la funcionalidad y movilidad de la A-49 y del enlace de San Juan del Puerto. El contrato contempla la redacción del proyecto de construcción de un tercer carril a lo largo de los 3,4 kilómetros de la autovía a su paso por los municipios de Huelva y San Juan del Puerto, así como la remodelación del enlace con la N-435, con un presupuesto estimado de 14 millones de euros.

Asimismo, están licitadas por casi 15 millones de euros, las obras de rehabilitación de 16,5 kilómetros de la A-49 a su paso por los municipios de Cartaya y Lepe. Los trabajos se ejecutarán entre los kilómetros 99 y 116, con el objetivo de mejorar la regularidad superficial del firme actual y prolongar su vida útil, "garantizando unas condiciones adecuadas de circulación y seguridad vial".

Por otra parte, Transportes también ha aprobado el proyecto de trazado para mejorar la seguridad vial en la N-431 en Gibraleón, con una inversión estimada de 4,76 millones de euros, que contempla la construcción de seis glorietas y nuevas obras de drenaje para mejorar los accesos y la fluidez del tráfico en el entorno del municipio.

Estas actuaciones se enmarcan en el programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, "en el que el Ministerio de Transportes ha invertido cerca de 83 millones de euros en la provincia de Huelva desde junio de 2018", ha destacado la subdelegada.