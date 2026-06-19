El Gobierno destina casi 6,2 millones a Cartaya (Huelva) para infraestructuras y apoyo al sector agrícola

El diputado nacional por el PSOE de Huelva, Gabriel Cruz, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cartaya y diputada provincial, Pepa González Bayo, junto a otros representantes socialistas. - PSOE DE HUELVA

CARTAYA (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El diputado nacional por el PSOE de Huelva, Gabriel Cruz, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cartaya y diputada provincial, Pepa González Bayo, han valorado "muy positivamente" la respuesta del Gobierno de España ante los daños ocasionados por las borrascas, destacando especialmente la inversión que llegará al municipio de Cartaya, que recibirá casi 6,2 millones de euros para la recuperación de infraestructuras y el apoyo al sector agrícola y ganadero.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Gabriel Cruz ha señalado que "se trata de hechos, de inversiones y de soluciones", remarcando que cuando las borrascas golpearon la provincia de Huelva "el Gobierno de España no buscó excusas ni se dedicó a la confrontación, sino que actuó con la mayor movilización de recursos que se recuerda para hacer frente a una emergencia de estas características".

El diputado ha explicado que más de 118 millones de euros están llegando ya a la provincia de Huelva para reconstruir infraestructuras municipales, ayudar a agricultores y ganaderos y recuperar la actividad económica de los municipios afectados. De esta cantidad, más de 90 millones de euros se destinan a 55 ayuntamientos de la provincia y otros 27,8 millones benefician a 2.545 agricultores y ganaderos.

Cruz ha hecho hincapié en el caso de Cartaya como "ejemplo de la respuesta del Ejecutivo". "Cartaya va a recibir casi 6,2 millones de euros procedentes del Gobierno de España. Más de 4,8 millones para reparar infraestructuras municipales dañadas por las borrascas y 1,34 millones de euros para agricultores y ganaderos".

Asimismo, ha subrayado que estas ayudas "no son anuncios ni titulares, sino recursos reales que llegan a los municipios y a las personas que han sufrido las consecuencias de los temporales". En este sentido, ha recordado que el Gobierno de España financiará el cien por cien de las obras de reconstrucción, adelantará íntegramente los fondos para evitar problemas de tesorería a los ayuntamientos y permitirá ejecutar los proyectos durante tres años.

"Eso significa menos burocracia, más rapidez y más capacidad para recuperar la normalidad. Mientras algunos siguen instalados en la crítica permanente, el Gobierno de España responde con inversiones. Mientras otros hacen ruido, el Gobierno aporta soluciones. Y Cartaya es una prueba evidente de ello", ha indicado.

Por su parte, Pepa González Bayo ha destacado que detrás de estas cifras "hay vecinos, agricultores, ganaderos, trabajadores y empresas que han sufrido las consecuencias de las borrascas y que ahora cuentan con el respaldo de un Gobierno que responde".

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Cartaya ha señalado que los casi 6,2 millones de euros destinados al municipio tendrán una repercusión directa en el presente y el futuro económico del municipio. "Son más de 4,8 millones para reparar caminos, infraestructuras y espacios públicos dañados por los temporales, y de 1,34 millones de euros para nuestros agricultores y ganaderos".

González Bayo ha puesto el acento en la "importancia" del sector agrícola y ganadero para la economía local. "Estamos hablando de uno de los principales motores económicos de Cartaya, de familias que viven del campo, de explotaciones que generan empleo y riqueza y que vieron cómo las lluvias ponían en riesgo su actividad. Estas ayudas permiten mantener la actividad económica, proteger puestos de trabajo y dar estabilidad a muchas familias".

Además, ha destacado que la recuperación de infraestructuras básicas supone también una mejora directa de la calidad de vida de la ciudadanía. "Reconstruir caminos, reparar daños y recuperar servicios públicos significa reforzar la capacidad de crecimiento de Cartaya y mejorar el día a día de nuestros vecinos".

Por ello, la diputada provincial ha concluido que estas ayudas son "mucho más que una cifra". "Son una apuesta por la economía local, por el sector agrícola y ganadero, por el empleo y por el futuro de Cartaya. Cuando nuestro pueblo ha necesitado ayuda, el Gobierno de España ha respondido con inversiones concretas, recursos reales y compromiso. Cartaya avanza porque cuenta con el respaldo de un Gobierno que entiende que apoyar a los municipios es apoyar a las personas".