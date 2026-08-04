Gobierno entrega 24,3 millones a Isla Cristina y 3,2 a San Juan (Huelva) para reparaciones de daños por las borrascas

Inundaciones en San Juan del Puerto por las borrascas. - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO

HUELVA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha visitado este martes Isla Cristina, donde ha hecho entrega al alcalde, Jenaro Orta, del "cheque simbólico" por importe de más de 24,3 millones de euros, correspondiente a las ayudas concedidas por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Política Territorial, para la reparación de los daños ocasionados por las borrascas. Igualmente, a hecho entrega del cheque de otros 3,2 millones a San Juan del Puerto.

Durante la visita, la subdelegada ha destacado "el compromiso" del Gobierno de España con el municipalismo, "respaldando a los ayuntamientos para recuperar las infraestructuras afectadas y seguir impulsando actuaciones que mejoren la resiliencia de los municipios frente a futuros fenómenos meteorológicos adversos".

Además, María José Rico ha informado de las ayudas destinadas al sector primario. En Isla Cristina, el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha concedido "más de un millón de euros en ayudas directas, de las que se han beneficiado 21 agricultores, con 441.985 euros", y el sector pesquero, con 108 buques que han recibido 627.203 euros.

Así, ha destacado que el Gobierno de España "continúa ofreciendo una respuesta ágil y eficaz para apoyar a los municipios y a los sectores productivos afectados, reforzando su compromiso con el territorio y con quienes más lo necesitan".

De otro lado, el Ayuntamiento de San Juan del Puerto ha recibido este martes oficialmente una ayuda superior a los 3,2 millones de euros concedida por el Gobierno de España para hacer frente a los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos adversos registrados durante los primeros meses de 2026.

La subdelegada del Gobierno en Huelva ha hecho entrega al Consistorio de un cheque simbólico correspondiente a esta importante financiación, destinada a actuaciones de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal.

La alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, ya informó de esta resolución en el último pleno ordinario de la Corporación, donde destacó "la importancia de unos recursos extraordinarios que permitirán acometer actuaciones que difícilmente podrían ejecutarse únicamente con cargo al presupuesto municipal".

La ayuda, concedida a través de la Secretaría de Estado de Política Territorial del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, asciende a algo más de 3,2 millones euros y responde a los importantes daños causados por las intensas lluvias e inundaciones que afectaron al municipio durante este pasado invierno, provocando deterioros en edificios públicos, infraestructuras urbanas, redes de saneamiento, instalaciones deportivas y numerosos caminos rurales.

ACTUACIONES EN SAN JUAN DEL PUERTO

Según ha indicado el Consistorio, la resolución supone "una de las mayores inversiones extraordinarias recibidas por el Ayuntamiento en los últimos años" y permitirá actuar "de manera integral" sobre infraestructuras "esenciales" para la vida cotidiana de los vecinos de San Juan del Puerto, así como para el desarrollo de la actividad agrícola y económica del municipio.

Entre las actuaciones previstas con cargo a esta financiación destacan la reparación de la cubierta del edificio de Primaria del CEIP Juan José Rebollo, la rehabilitación del cerramiento del polideportivo municipal Pepe San Andrés, el asfaltado y mejora de distintos tramos del viario urbano, la actuación sobre el muro ajardinado de la Avenida de Andalucía, la instalación de dos nuevos grupos electrógenos especiales y la sustitución de un importante tramo de la red de saneamiento en la calle Bermejal.

Asimismo, la subvención permitirá acometer la reparación y mejora de numerosos caminos rurales afectados por los temporales, entre ellos el Camino Casa Catana, Camino Tierras Nuevas, Camino Las Regas, Camino Guariño, Camino La Torre, Camino Los Pajaritos, Camino de La Ponsa, Camino de Tocino y el acceso a Tocino.

La alcaldesa ha valorado "muy positivamente" la llegada de estos fondos, subrayando que "constituyen una respuesta eficaz de las administraciones públicas ante una situación excepcional y una oportunidad para reforzar infraestructuras municipales estratégicas que prestan servicio a toda la ciudadanía".

Con esta inversión, San Juan del Puerto podrá recuperar y mejorar espacios e instalaciones públicas dañadas por las inundaciones, "incrementando además su capacidad de respuesta ante futuros episodios meteorológicos adversos y mejorando la calidad de los servicios que se prestan a la población".