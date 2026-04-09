El Gobierno entrega a familiares los restos de un cabo de la Guardia Civil fusilado en Huelva tras la sublevación

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, hace entrega en Minas de Riotinto (Huelva) de los restos del cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, fusilado por mantenerse leal a la República, a su nieta, María Itati. - Eduardo Briones - Europa Press

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido este jueves, en Minas de Riotinto (Huelva), el acto de homenaje y entrega de restos a la familia del cabo de la Guardia Civil Luis Ortega Godoy, fusilado el 26 de agosto de 1936, por mantenerse fiel a la legalidad republicana.

Torres ha destacado que "el ejemplo del cabo Godoy", igual que "el de los miles y miles de represaliados en el país es lo que "nos ha traído hasta esta apasionante orilla, que es la democracia", ha señalado el ministro, que ha reivindicado el "honor" del militar asesinado y "de todas las víctimas". "Si algo he aprendido de esta etapa como ministro de Política Territorial y Memoria Democrática es que nadie puede robar la dignidad a las víctimas", ha dicho.

Luis Ortega Godoy, nacido en la localidad granadina de Zafarraya, fue condecorado con la Cruz de Plata al Mérito Militar y la Medalla de la Paz de Marruecos. En las primeras semanas del Golpe, entrenó a un grupo de mineros para defender Minas de Riotinto del ataque sublevado. Por ello, se convirtió en el primer fusilado de Minas de Riotinto y su cuerpo fue arrojado a una fosa común en el Cementerio Municipal, ha indicado el Ministerio en una nota.

Dejó viuda, la marbellí Magdalena Martín Mallen, y siete hijos. Ella también fue represaliada, obligada a beber aceite de ricino y a exiliarse a Marruecos, con seis de sus siete hijos. El mayor de ellos, Luis, fue internado en un campo de concentración.

Torres ha querido aplaudir también a "esta madre" y a "todas las magdalenas de nuestro país herido que sacaron adelante a su prole y nunca se doblegaron". El ministro ha hecho referencia, además, a que el cabo Godoy fue doblemente víctima. "No sólo lo asesinaron, también quisieron asesinar la verdad sobre su muerte".

Y es que la propaganda del régimen propagó el bulo de que se había escondido en su cama y que se había puesto de lado para no enfrentarse a sus verdugos. El hallazgo del cuerpo en 2022 puso fin a este escarnio, ya que fueron encontrados botones de su uniforme, así como la huella de su tricornio en la tierra de la fosa de la que fue exhumado.

Torres ha puesto el acento en que las víctimas "nunca han perdido su honor", porque han sobrevivido en sus descendientes y, "ahora, con las políticas públicas de Memoria Democrática, su dignidad y su honor permanecen intactos. Guardados en la nevera del tiempo, hasta que la democracia venció a la barbarie", ha indicado.

"Que la vergüenza la sientan quienes se proclaman nostálgicos de tiempos oscuros. Jamás los herederos de aquellos y aquellas que defendieron la libertad", ha continuado el ministro, que ha hecho referencia, además, al momento histórico actual. "Hoy, cuando algunos se atreven a edulcorar el fascismo, cuando reconocemos pulsiones totalitarias en líderes que parecen sacados de una pesadilla distópica, contemos lo que pasó, que los más jóvenes sepan en qué sustrato hunde sus raíces la libertad que disfrutan".

Al acto de entrega de restos ha acudido la nieta de Ortega Godoy, María Itatí Palacio Ortega, junto a otros familiares; la directora general de Atención a las Víctimas, Zoraida Hijosa; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; y la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz; junto a otras autoridades; así como el arqueólogo responsable de la exhumación, Andrés Fernández, y su equipo.