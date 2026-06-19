El Gobierno estudia otros informes sobre la presa de Alcolea de Huelva que "ratifican la acidez de las aguas"

Archivo - Presa de Alcolea. - HUELVA RIEGA - Archivo

HUELVA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha asegurado este viernes que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está analizado "tres informes más" sobre la presa de Alcolea en los que se concluye que "las aguas son tóxicas, son ácidas, y hay que limpiarlas porque contienen lixiviados", por lo que informe de la Universidad de Huelva "lo que viene es a ratificar algo que ya se sabía". Además, ha asegurado que la relación con la Junta "no se ha roto".

A preguntas de los periodistas sobre la publicación de un estudio de la UHU que vuelve a poner en cuestión la calidad de las aguas de la futura infraestructura, en una atención a medios previa al encuentro con las entidades y colectivos beneficiarios de la Convocatoria de patrocinio Puerto-Ciudad 2026, la subdelegada ha remarcado que "no es una novedad que no conociera ya el Gobierno de España".

Así, ha hecho alusión al documento del Cedex y "otros informes también que habían realizado y se habían encargado por parte del Ministerio". "Se está viendo, se está analizando, pero las posiciones están intentando acercarse también con la Junta de Andalucía, de cara a ver qué administración va a abordar esa limpieza que tiene que hacerse del agua y luego el abordaje de la obra", ha remarcado.

Al respecto, ha asegurado que, en "breve", el secretario de Estado, Hugo Morán, "se manifestará, porque tiene prevista una visita a Huelva. "Pero somos conscientes desde el Gobierno de la situación del agua, y lo que ha hecho la Universidad de Huelva es ratificar ya una apreciación técnica y cualificada, que ya venía siendo conocida de antes".

Asimismo, ha apuntado a que "otra realidad" que también tiene que plantearse es "cómo se va a abordar esta obra y de qué manera hay que hacerla, en dos sentidos, en arreglar, limpiar y naturalizar esa agua y luego abordar, como no, la obra".

Por otro lado, en cuanto al protocolo que deben firmar la Junta y el Gobierno para que la primera se haga cargo de la presa, la subdelegada ha insistido en que "la relación en ningún momento se ha roto".

"La idea es intentar buscar una solución conjunta. Y bueno, ha habido unas elecciones por medio que también, eso quieras que no, ralentiza los acuerdos que se tomen. Y yo supongo que en cuanto se configure el nuevo gobierno andaluz, nos sentaremos de nuevo a analizar esa situación, porque es una infraestructura que preocupa y que necesita Huelva", ha concluido.