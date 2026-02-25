El Gobierno finaliza el acceso al Chare de Lepe (Huelva) y entrará en servicio cuando el hospital "esté operativo"

Archivo - Imagen del Chare de la Costa Occidental, situado en el término municipal de Lepe (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE LEPE - Archivo

HUELVA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado este miércoles que "está en disposición" de poner en servicio la vía de acceso al Hospital Comarcal de la Costa Occidental de Huelva --Chare de Lepe--, toda vez que ha destacado que la vía da acceso a un hospital "que no se encuentra en funcionamiento", por lo que esta "no se pondrá en servicio hasta que el hospital esté operativo y listo para abrirse".

Así lo han indicado desde el Ministerio en un comunicado sobre una información adelantada por Cadena SER Huelva. En este sentido, señala que, sin embargo, "según el protocolo firmado en 2016 entre el Ministerio y el Ayuntamiento de Lepe, la vía, su conservación y explotación será municipal, por lo que hasta que el Ayuntamiento no asuma la titularidad, no se podrá poner en servicio".

Asimismo, desde el Ministerio apuntan que el Ayuntamiento ya les ha trasladado que comenzará con los trámites de aprobación por parte del pleno para asumir la cesión del vial.

Así las cosas, el Ministerio de Transportes destaca que ha "cumplido" con "su obligación" de construcción de la nueva vía, toda vez que desde la Subdelegación de Huelva se subraya que "el Gobierno de España sigue cumpliendo" y Huelva "sigue avanzando".

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, señaló en septiembre de 2025 que los accesos "iban a buen ritmo" y que "antes de que acabe el año" --en referencia a 2025-- las obras podían estar listas, si bien los problemas derivados de los temporales ha retrasado su finalización.

Las obras se paralizaron en el mes de febrero de 2024, cuando se encontraban al 20% de ejecución, después de que la empresa adjudicataria entrara en concurso de acreedores, lo que obligó a reconducir el procedimiento y ceder los trabajos a otra empresa.

Así las cosas, en abril de 2024 la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, aseguró que las obras de acceso de la vía de servicio del Chare de Lepe estarán finalizadas a finales de año y anunció que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible las había reanudado en octubre de 2024.

Se trata de la construcción de la vía de servicio de la autovía A-49 que dará acceso al Centro Hospitalario de Alto Rendimiento, de la Costa Occidental de Huelva y que el presupuesto de la obra ascendía a 3,1 millones de euros (IVA incluido). La vía de servicio tiene una longitud de 1.310 metros y se conecta con el enlace número 117 de la A-49.