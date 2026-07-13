El Gobierno licita por 13,6 millones de euros la conservación de 146 kilómetros de carreteras estatales en Huelva

Archivo - Imagen de archivo de trabajos de mejora del pavimento en la A-49. - MINISTERIO DE TRANSPORTES - Archivo

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por un presupuesto de 13,6 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de 146 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado (RCE) en la provincia de Huelva.

Según detalla el Ministerio en nota de prensa, este contrato, previamente autorizado en Consejo de Ministras y Ministros, incluye actuaciones en carreteras estatales de la provincia de Huelva. En concreto, afecta a 146 kilómetros de carreteras del sector 3, contemplando diferentes tramos en la A-49 entre los kilómetros 31 y 84, así como diversas vías de servicio y enlaces de la misma; la N-435, entre los kilómetros 169 y 222; y la N-435A entre los kilómetros 169 y 220.

Incluye además la reparación de la estructura ARMCO --que se utilizan para mejorar el drenaje de las carreteras-- en la carretera A-49, en el kilómetro 67,18.

El plazo de duración del contrato, incluyendo las posibles prórrogas, es de cinco años, con posibilidad de prórroga adicional de un máximo de nueve meses. El contrato, que incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones, se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE CONSERVACIÓN

El modelo de contratos mixtos (servicios y obra) para la ejecución de operaciones de conservación y explotación en la Red de Carreteras del Estado persigue ofrecer un servicio integral de movilidad al usuario, mejorar el estado de la carretera y red y optimizar los recursos públicos.

A través de ellos se realizan trabajos de ayuda a la vialidad y conservación ordinaria de las carreteras, para permitir que la infraestructura y sus elementos funcionales dispongan de las mejores condiciones de circulación y seguridad posibles. Se incluyen actuaciones como: gestión de la vialidad, incidencias y vialidad invernal, ayuda a explotación y estudios de seguridad vial, y mantenimiento de los elementos de la carretera con adecuados niveles de calidad.

Por otro lado, se incorporan medidas de eficiencia energética y la reducción de emisiones, tales como, el autoconsumo, medidas de ahorro energético en la iluminación o la implantación de vehículos automóviles eléctricos, y la presentación de un plan de descarbonización por parte del adjudicatario, en los seis primeros meses de contrato, con medidas reductoras y de compensación de emisiones para conseguir un balance neutro en carbono de toda la actividad objeto del contrato durante el plazo de duración del mismo.