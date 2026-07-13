El Gobierno recupera la zona degradada de Nuevo Arenal en Bonares (Huelva) y crea un nuevo espacio verde

Visita de la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Laura Martín Murillo, a Bonares (Huelva). - OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA

BONARES (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Laura Martín Murillo, ha visitado este martes, junto a la subdelegada del Gobierno de España en Huelva, María José Rico, y el alcalde de Bonares (Huelva), Juan Antonio García, las obras recién comenzadas del proyecto de recuperación y regeneración de un área degradada en el entorno urbano del Nuevo Arenal de esta localidad onubense.

Según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa, en palabras de la responsable ministerial "dentro del esfuerzo inversor del Gobierno de España en este Marco que no tiene precedentes, actuación a actuación, se demuestra que la restauración ambiental y la mejora de las condiciones de vida de la población no solo no están reñidas sino que van de la mano", algo que "preside las iniciativas del Gobierno de España para salvar Doñana".

Martín Murillo ha subrayado que los 70 millones de euros destinados por el Ministerio a financiar 70 proyectos en los 14 ayuntamientos del Marco representan "un compromiso directo y sin ambages con estos municipios". "Un impulso que estos municipios invertirán en mejorar infraestructuras, crear espacios y dotaciones públicos y apoyar el desarrollo sostenible de sus sociedades. En definitiva, en mejorar la calidad de vida y las perspectivas de su población", ha añadido.

Como ejemplo en el caso de Bonares, destina 4,1 millones de euros a la financiación de cinco proyectos que van desde la creación de un vivero de empresas para actividades sostenibles; cuyo proyecto acaba de aprobar el Pleno municipal, el fomento de usos peatonales del casco urbano, con la creación de un parking disuasorio en un espacio renaturalizado; la renovación de los sistemas de saneamiento; y hasta la mejora de eficiencia energética de instalaciones municipales o la propia recuperación de la zona de Nuevo Arenal.

MEDIDAS DE INCLUSIÓN SOCIAL

También, como parte del Marco y a través de la colaboración con el Ministerio de Inclusión, se financian los proyectos 'Bonares crisol de culturas' y 'Bonares integra', dos iniciativas centradas en el apoyo a temporeros y personas vulnerables, para las que el Consistorio acaba de publicar recientemente las listas de contratación de tres técnicos que reforzarán los servicios sociales del municipio.

"Bonares es buen ejemplo de cómo se despliegan las políticas del Marco en los municipios del entorno de Doñana, de manera concreta y tangible, atendiendo a una prioridad ineludible para dignificar la vida de quienes trabajan en esta zona y atraviesan, con demasiada asiduidad, situaciones muy duras que, junto al resto de medidas que promueve el Ministerio sobre el territorio, demuestra que desde el Gobierno de España estamos al servicio de las entidades locales para que puedan aprovechar estos fondos de la mejor manera posible para sus sociedades"", ha dicho la comisionada.

Por su parte, la representante del Gobierno de España en la provincia de Huelva, María José Rico, ha destacado "el doble sentido", del Marco de Actuaciones para Doñana, ya que, "por un lado, restaura Doñana, que es la joya ambiental de la provincia, compartida con Cádiz y con Sevilla", y también "elaborar esta especie de equilibrio con el desarrollo socioeconómico de sus pueblos". "Todo ello, con una sensibilidad social añadida y siempre contando con la comunidad científica, con la administración local y con las entidades sociales", ha agregado.

RECUPERACIÓN DE NUEVO ARENAL

Este proyecto cuenta con la financiación de 1,4 millones de euros por parte del Ministerio y un plazo de ejecución de 12 meses, en los que se intervendrá sobre una superficie 56.616 metros cuadrados, recuperando una zona "altamente degradada" y disponiendo de un nuevo espacio verde para la localidad que se integrará y dará continuidad a su trama urbana.

De este modo, el alcalde, Juan Antonio García, ha explicado que es una obra que "va a restaurar una zona muy degradada para, no solamente restaurarla, sino que sirva para que puedan disfrutar los vecinos, sino también para la recuperación del agua y poder reutilizar el agua para las necesidades, tanto para esta organización como para el resto del pueblo, cumpliendo así con los criterios medioambientales del Marco para Doñana".

Los beneficios ambientales del proyecto radican en el ahorro de agua a través de la recogida de pluviales en aljibes, para su posterior uso en riego o baldeo; el ahorro de energía con la incorporación de un sistema de iluminación eficiente; o la ejecución de sistemas urbanos de drenaje sostenible para dirigir la evacuación del agua.

Del mismo modo, también se añadió al proyecto el uso de pavimentos permeables para permitir que la lluvia se infiltre sobre el terreno y se reduzca la escorrentía superficial; la impermeabilización de otras zonas del espacio susceptibles de permear contaminantes; y la creación de zonas de sombra con especies autóctonas y sistemas de riego eficientes.

Por último, el proyecto contempla la disposición de mobiliario urbano con diseños que eviten la dispersión de los residuos por el viento o las tormentas, y la integración y naturalización de este nuevo espacio verde en la trama urbana del municipio.

LOS MARCOS PARA DOÑANA

El Gobierno de España ha diseñado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dos Marcos de Actuaciones para Doñana, pioneros en su aplicación y que conjuga restauración ambiental y sensibilidad social, buscando salvaguardar los valores ecológicos de todo el espacio y contribuir a un desarrollo económico que sea sostenible e integrado con las necesidades del entorno.

En total, está prevista una inversión de forma directa de más de 700 millones de euros hasta 2028, desde una perspectiva multidisciplinar que implica ya a doce ministerios. La Oficina Técnica de Doñana, coordinada por la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio, es la encargada de realizar el seguimiento de la ejecución de la inversión de estos planes desde el propio territorio.