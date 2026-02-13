El Gobierno reitera su "compromiso" con el litoral de Huelva y se reúne con los vecinos de núcleos tras la manifestación

Imagen de la manifestación de este viernes por la recuperación del litoral de Huelva. - ASOCIACIÓN DE VECINOS PORTILEÑOS

HUELVA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha recibido este viernes al presidente de la Asociación de vecinos Portileños, Prudencio Serrano, y al vicepresidente de 'Salvemos Mazagón', Juan Antonio Romero, para abordar las demandas de los vecinos de estos núcleos costeros de la provincial relacionadas con el litoral.

La subdelegada se ha reunido con ellos al término de la manifestación convocada por la asociación portileña y que se ha llevado a cabo este viernes en la capital onubense, con el llamamiento a ciudadanos de diferentes zonas de playa de la provincia y en la que han participado numerosas personas. Así, según la Policía Nacional el número de participantes ha sido 120, mientras que la Asociación de Vecinos Portileños ha subrayado la participación "de 2.000 personas".

Durante el encuentro, los representantes le han entregado el manifiesto con sus peticiones y preocupaciones, toda vez que Rico les ha trasladado el "compromiso" del Gobierno de España de "seguir trabajando en estas cuestiones" y de mantener un encuentro conjunto con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Dirección General de la Costa y el Mar para "analizar sus planteamientos y buscar posibles soluciones".

Por su parte, desde la asociación de El Portil han señalado que se ha llegado a una serie de "compromisos" para cumplir "a un mes vista" con el Gobierno de España como la planificación de una "actuación urgente de aporte de arena" antes de verano, así como mantener una reunión técnica con Dirección General de Cotas en Madrid "para dilucidar técnicamente porque no a los espigones" y un estudio "ipso facto" de "una nueva opción para la playa" por parte de la asociación.

Tras la manifestación los vecinos han leído el manifiesto creado para solicitar mejoras para la costa, en la que se señala que el litoral de la provincia de Huelva, y en particular la playa de El Portil, "atraviesa una situación de grave deterioro que exige una respuesta inmediata y eficaz por parte de las administraciones competentes" y que "la defensa, regeneración y conservación de nuestras playas es una cuestión de interés general, directamente vinculada a la protección del patrimonio natural, la seguridad de las poblaciones costeras y el desarrollo social y económico de nuestros municipios".

En este sentido, subraya que "corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ejercer sus competencias en materia de regeneración y defensa del litoral con la urgencia y la eficacia que la situación requiere".

La Asociación de Vecinos Portileños recuerda que lleva "años reclamando, sin resultados efectivos", la recuperación de la playa de El Portil y lamenta que "la degradación del litoral onubense en su conjunto ha alcanzado ya un nivel que supera ampliamente el límite de la tolerancia ciudadana", criticando que "la causa principal de esta situación es la falta de actuación en el ejercicio de las competencias que, en materia de regeneración, restauración y defensa del litoral, corresponden al Ministerio".