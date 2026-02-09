El Gobierno supervisa las actuaciones en el litoral de Matalascañas (Huelva) y evalúa nuevos daños por las borrascas

Imagen de las actuaciones del Gobierno en Matalascañas durante la visita de la subdelegada en Huelva, María José Rico. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

ALMONTE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha visitado este lunes Matalascañas para supervisar las actuaciones que el Ejecutivo central está desarrollando para proteger el litoral frente a los temporales y evaluar los daños provocados por las últimas borrascas.

Según ha indicado la Subdelegación en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, durante la visita Rico ha comprobado el avance de los trabajos de regeneración de la playa, con una inversión cercana a seis millones de euros, que incluyen la aportación de 700.000 metros cúbicos de arena y el recrecimiento de nueve espigones, medidas destinadas a "reforzar la defensa costera, aumentar la resiliencia frente a temporales y garantizar la estabilidad del litoral a largo plazo".

Rico ha subrayado que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) han trasladado al Ayuntamiento de Almonte que el Ministerio "está dispuesto y en condiciones de abordar obras adicionales sobre el paseo marítimo que discurre en su mayoría por terrenos de competencia municipal".

Dicho ofrecimiento supondría "el abordaje de una obra de emergencia, financiada íntegramente por el Gobierno de España" que "permitiría avanzar en el rediseño y reordenación integral del paseo marítimo, incrementando su resistencia a la acción del mar".

La subdelegada ha explicado que este planteamiento pasa por encargar a los servicios técnicos del Ministerio el estudio de "la alternativa más adecuada, en colaboración con el Ayuntamiento", contando con "su consentimiento" con el proyecto con el objetivo de "mejorar la seguridad, la resiliencia y la integración ambiental del frente urbano".

Con ello, Rico ha destacado que el Gobierno de España "reitera así su compromiso con soluciones definitivas" para Matalascañas, "orientadas a la conservación del litoral, la protección de las viviendas y la tranquilidad de la ciudadanía".