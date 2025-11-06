González (PP) dice que declaraciones de concejal de Hinojos (Huelva) "se sacaron de contexto" y "no comparte" a Romero

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado este jueves que las declaraciones sobre la crisis de los cribados de la concejal de Hinojos "se sacaron de contexto" y que ella es "paciente oncológica" por lo que "tiene sensibilidad sobre el tema", mientras que ha asegurado que "no comparte" el mensaje del exalcalde de Palos y senador, Carmelo Romero, que apunta la responsabilidad hacia los profesionales sanitarios.

A pregunta de los periodistas, el presidente de los populares onubenses ha asegurado que las declaraciones de la concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Hinojos, Macarena Cabello (PP), sobre que las mujeres afectadas por los retrasos en los cribados de cáncer de mama "suponen solo un 1%" en Andalucía, "se han sacado de contexto, de manera completamente interesada por el PSOE".

"Yo he escuchado el Pleno íntegro y esas declaraciones están sacadas completamente de contexto, de manera completamente interesada por el Partido Socialista Obrero Español. Hay que recordar que es paciente oncológica y, por tanto, si alguien tiene sensibilidad en ese tema, es precisamente ella. Esta chica lo que dio fue exclusivamente datos, pero no cuestionó absolutamente nada más. Por tanto, se sacó de contexto las declaraciones de esta concejal del Partido Popular de Hinojos", ha abundado.

Por otro lado, cuestionado por las declaraciones del senador del PP y exalcalde de Palos, Carmelo Romero, en el que apuntaba que la responsabilidad de la crisis de los cribados "no es del Gobierno andaluz, sino del personal sanitario y facultativos", González ha asegurado que "no comparte" esas declaraciones.

Al respecto, ha explicado que habido dimisiones políticas, como es el caso de la propia consejera de Salud. "Por tanto, si ha habido dimisiones políticas es porque se han asumido responsabilidades políticas", ha señalado.

"No tengo más que manifestar el respaldo sin ningún tipo de fisura desde el Partido Puebla de Huelva absolutamente hacia todos los profesionales sanitarios que hacen grande el sistema sanitario público en nuestra comunidad autónoma", ha señalado.

CONGRESO DEL PP-A

En otro orden de cosas, preguntado sobre cómo afronta el PP-A su 17 Congreso regional, que se inicia este viernes, tras la crisis de los cribados, el presidente provincial ha señalado que la formación va a esta cita "más fuerte y más consolidada que nunca, con un liderazgo sin precedentes en nuestra formación política, por parte de Juanma Moreno, un liderazgo fuerte, consolidado y sin prácticamente ningún tipo de adversario en estos momentos".

"Por tanto, yo creo que este congreso, y una muestra de ello, es la afluencia de personas que vamos solo de esta provincia, 350 personas. Esto es sintomático, eso significa la ilusión que hay ahora mismo dentro de las filas del Partido Popular de Huelva. Y no me cabe la menor duda que esto está ocurriendo de igual forma en el resto de provincias de Andalucía", ha finalizado.