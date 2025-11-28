La Gran Recogida del Banco de Alimentos de Huelva cierra con un descenso del 20% en recaudación respecto a 2024

Archivo - Almacén del Banco de Alimentos de Huelva en una imagen de archivo. - BANCO DE ALIMENTOS DE HUELVA - Archivo

HUELVA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Huelva (BAH) ha cerrado la Gran Recogida 2025 con "una disminución cercana al 20%" respecto a los resultados obtenidos en 2024, tanto en recaudación económica como en alimentos físicos aportados. Aun así, la campaña ha vuelto a movilizar a la provincia y ha contado con el apoyo del Puerto de Huelva, cuya colaboración logística y humana ha sido "decisiva" para su desarrollo.

Así lo ha indicado el BAH, que señala que durante los días de campaña, los equipos del Banco de Alimentos han estado presentes en 184 tiendas entre Huelva capital y 52 municipios de la provincia. La acción se ha llevado a cabo en las cadenas El Jamón, Mercadona, Lidl, Aldi, Dia, MAS-Cash Fresh, Covirán, Spar, Hipercor, además de comercios locales en distintos pueblos.

Al respecto, destaca que la respuesta ciudadana y el compromiso social "se han reflejado en la participación de aproximadamente 1.500 voluntarios, cuya entrega ha permitido mantener operativa una acción de esta magnitud en todos los puntos de recogida".

El Banco de Alimentos de Huelva ha subrayado que el descenso del 20% respecto al año anterior "obliga a reflexionar sobre el rumbo de las próximas campañas y las estrategias de captación", aunque mantiene "plena confianza en la solidaridad y generosidad de la sociedad onubense, siempre comprometida con quienes más lo necesitan".

Señala, además, que "pese a lo que pudiera interpretarse, las necesidades de alimentación no han disminuido" y que, actualmente, el Banco de Alimentos de Huelva atiende a unas 10.000 personas en toda la provincia, cifra que se suma a las que asumen otras ONG y entidades sociales.

Finalmente, la organización anima a la ciudadanía, empresas e instituciones a "seguir colaborando en el futuro", recordando que "cada aportación es esencial para que miles de familias onubenses puedan cubrir su necesidad más básica: la alimentación".