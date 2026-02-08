El Gran Teatro de Huelva acogió la gran final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino con lleno absoluto

Imagen de la gran final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino en el Gran Teatro. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gran Teatro de Huelva acogió este sábado la gran final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval Colombino 2026, con un lleno absoluto, donde las agrupaciones finalistas ofrecieron un "gran espectáculo, marcado por la música y el humor". Esta madrugada, el jurado coronó a 'Mari Cuñi' como la mejor murga, a la comparsa 'Desierto' y al coro 'Dame Veneno' como los grandes triunfadores de la noche; así como al cuarteto '¡Ojú qué marrón! nos han vendido a Huelva Televisión'.

Respecto al resto de premios, en la modalidad de comparsas, el segundo, tercer y cuarto lugar fueron para 'Las Mariposas', 'La guillotina' y 'Culpable', respectivamente; en murgas, el segundo lugar fue para 'Coro Ojú qué lío', la tercera posición para 'Los del AVE: una chirigota a destiempo' y el cuarto puesto para 'Los fatiguitas'. El coro 'Dame veneno' se llevó el primer premio con una actuación que cautivó al público y al jurado; mientras que en la modalidad de cuartetos, la única agrupación finalista, '¡Ojú qué marrón, nos han vendido a Huelva Televisión!' se proclamó ganadora, "garantizando el entretenimiento y la risa entre los asistentes", según una nota remitida por el Consistorio local.

Con el colofón de esta final, el Carnaval Colombino se libera de los muros del Gran Teatro para tomar las calles de la ciudad, con un fin de semana de actividades abiertas al público para que el carnaval "siga consolidándose como una de las fiestas más importantes de la ciudad".

Por su parte, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha animado a los onubenses a participar en "unas celebraciones que son mucho más que entretenimiento, porque suponen una expresión viva de identidad, creatividad, talento y sentimiento popular". A partir del próximo viernes, 13 de febrero, con el pistoletazo del pregón, "la ciudad se impregna de espíritu carnavalero, se llena de música, ingenio y humor, ofreciendo tres jornadas de actividades gratuitas y abiertas al público".

De esta forma, el Carnaval de Calle arranca el 13 de febrero, ofreciendo una "oportunidad única" para disfrutar de las coplas interpretadas con pasión por las agrupaciones onubenses, que se repartirán entre la Plaza del Punto, La Placeta y la Plaza de Las Monjas, situándose en diferentes puntos del Casco Histórico, entre las 17,30 y las 20,00 horas. Será el preámbulo perfecto para anunciar el pregón del Carnaval Colombino 2026 que se celebrará en el Gran Teatro, a partir de las 20,30 horas, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

Para el pregón, la Administración local ha apostado un año más por la familia carnavalera onubense, los hermanos Tobal, nietos del mítico carnavalero Mingorance, autor del himno oficioso del Carnaval Colombino y de "tantas y tantas letras que hoy se siguen cantando por febrero".

Asimismo, el sábado, 14 de febrero, arranca con la muestra infantil, de 10,30 a 15,00 horas, también en el Gran Teatro, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo para dar paso a la cantera y disfrutar de nueve agrupaciones de infantil y juvenil de toda la provincia, animados por Les Buffons du Roi, nombre artístico de José Miguel Torres.

Por la tarde, a las 17,00 horas, tiene prevista su salida la Cabalgata del Carnaval Colombino 2026, cinco carrozas arropadas por grupos de animación que con salida desde el barrio de Isla Chica, recorrerán Federico Molino, Alameda Sundheim y Gran Vía, para llegar a la Plaza de Las Monjas y celebrar un fin de fiesta que incluye las actuaciones de 'Palo Santo' y el DJ BAU.

El domingo está reservado para el Carnaval en los Barrios, con un carrusel de actuaciones y la participación de diez agrupaciones que visitarán las sedes de seis Asociaciones de Vecinos de la ciudad, entre las 12,00 y las 2,00 horas. Finalmente, el 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, se celebrará con el entierro del choco, con una quema controlada en la Plaza Houston a partir de las 20,30 horas.