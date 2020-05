La Gruta de las Maravillas se prepara para su reapertura con grupos reducidos

ARACENA (HUELVA), 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Gruta de las Maravillas, ubicadas en Aracena (Huelva), se prepara para su reapertura en la fase 2 y, aunque aún no hay fecha concreta, ya están elaborándose los protocolos correspondientes para hacerlo con todas las garantías. Así, la emblemática gruta abrirá sus puertas en dicha fase, junto al Recinto Fortificado del Castillo y el Museo del Jamón, espacios turísticos de primer nivel de la localidad, tras tomar las medidas preventivas.

De este modo, según han informado a Europa Press desde la propia Gruta, durante el periodo de cierre debido al confinamiento impuesto por la pandemia del covid-19 se han realizado las tareas de mantenimiento y desinfección para que esté todo a punto.

Reducción de los grupos a unas 15-20 personas, dar los guías las explicaciones en las zonas más amplias, como se hace normalmente, así como que el personal lleve los equipos de protección individual correspondientes, y estar pendientes del cumplimiento del distanciamiento social, tanto en la zona de la venta de entradas como dentro, son algunas de las medidas que se van a poner en marcha.

No obstante, dado que aún no será posible el movimiento interprovincial, no esperan una gran afluencia de público y muchas de las reservas han sido aplazadas al verano y otoño, por lo que se han mostrado convencidos de que se podrán realizar las visitas con grupos pequeños sin problemas.

Tras animar a los onubenses a que se acerquen a la Gruta de las Maravillas y demás atractivos aracenenses, puesto que las tarifas se mantienen y sigue activa la tarjeta turística vigente para poder acceder a la Gruta, Castillo y Museo del Jamón a un precio económico, han incidido en que los visitantes lleven la mascarilla y los guantes como medidas protectoras.

Desde la Gruta de las Maravillas han indicado que, como medida preventiva, no se aceptará dinero en metálico, por lo que recomiendan la compra online. Han recordado que toda la información se puede obtener a través de la web www.aracena.es, en el correo electrónico grutadelasmaravillas@ayto-aracena.es y en el teléfono 663937876.

La Gruta de las Maravillas recibió durante 2019 un total de 174.548 visitas, 8.072 más que en el ejercicio 2018, lo que supone un récord de visitantes a este monumento natural.