La Guardia Civil detiene a dos ocupantes de una narcolancha frente a la costa de Isla Cristina (Huelva)

Imagen de la Guardia Civil deteniendo una narcolancha. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este sábado frente a la playa de Isla Cristina (Huelva) al patrón de una embarcación de alta velocidad de las que habitualmente son utilizadas para el tráfico de drogas y a uno de sus tripulantes.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, los hechos han tenido lugar durante la tarde de este sábado 19 de septiembre , cuando los operadores de la Guardia Civil del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) visualizaron una embarcación sospechosa navegando rumbo a la costa.

Desde la Central de Coordinación Operativa (COS - 062) de la Comandancia de Huelva, se activó un dispositivo policial coordinado por tierra y por agua para proceder a su interceptación.

Al percatarse de la presencia del Servicio Marítimo Provincial, la tripulación se arrojó al agua para llegar a nado a la playa e intentar pasar desapercibidos entre los bañistas presentes en la playa, logrando la patrulla terrestre localizar y detener a uno de sus integrantes.

Por otra parte, el patrón de la narcolancha emprendió una peligrosa fuga a gran velocidad, poniendo en riesgo no solo su propia vida y la de los agentes intervinientes, sino también al resto de navegantes y bañistas que estaban en la zona.

Tras el seguimiento por parte de la patrullera de la Guardia Civil, los agentes lograron interceptar, abordar y detener al patrón, así como la incautación de la embarcación vinculada al narcotráfico, que ese momento se encontraba sin carga de sustancias estupefacientes.

Además, el Seprona y la Unidad de Policía Judicial han iniciado una investigación en relación con varios focos de incendio detectados a lo largo del día de hoy, no descartando que pudieran ser intencionados para actuar como maniobra de distracción policial y facilitar la entrada segura de alijos en el litoral onubense.

Las diligencias instruidas, la persona detenida, así como la embarcación incautada, quedarán a disposición de la Autoridad Judicial competente en la causa. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones.