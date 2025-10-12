La Guardia Civil de Huelva celebra el acto de conmemoración de su Patrona en la Plaza de la Merced

Acto de conmemoración de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar en la Plaza de la Merced de Huelva. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coronel jefe de la Guardia Civil en Huelva, Julio Serrano, acompañado de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico y la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha presidido en la mañana de este domingo, al acto central con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de la Guardia Civil en la Plaza de la Merced.

Al acto también han asistido representantes de las distintas administraciones e instituciones de la provincia, donde han sido condecorados cinco Guardias Civiles con la Cruz del Mérito Militar y otros doce con la Cruz del orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco, según ha detallado el Instituto Armado en una nota.

Esta misma medalla, ha sido impuesta a dos personas ajenas al Cuerpo, al sargento del Control Costeiro de la GNR de Portugal y al Jefe de la Policía Local de La Palma del Condado Así mismo han recibido una Mención Honorífica por la estrecha colaboración prestado y apoyo a la Guardia Civil el Ayuntamiento de Huelva y la Universidad de Huelva.

Asimismo, a la Real Hermandad de Emigrantes del Rocío se le ha hecho entrega de una Alegoría por el nombramiento de la Guardia Civil como Hermano de Honor y se ha reconocido la labor de un Guardia Civil veterano. Tras la entrega de condecoraciones y distinciones, se ha desarrollado el emotivo acto de homenaje a los caídos y el desfile militar por la plaza de la Merced.

El coronel ha destacado en su discurso que este día del Pilar "es símbolo de firmeza, de fortaleza inquebrantable", y ha sido "nuestra guía, nuestro sostén en los momentos difíciles, señal de protección e identidad para quienes entregan su vida al servicio de los demás".

"Es en Nuestra Señora del Pilar donde desde 1844 hemos encontrado el valor para no caer ante la adversidad, el espíritu de servicio y entrega, que es y será la principal característica de la Guardia Civil", ha trasladado.

La subdelegada por su parte ha puesto en valor a la Institución "por su cercanía y proximidad" con la ciudadanía en todos los rincones de la provincia, dando protección a todos en las circunstancias más difíciles siempre con la mayor profesionalidad aportando paz, convivencia y seguridad.