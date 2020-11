La Guardia Civil interviene más de 4.000 artículos de pirotecnia en un establecimiento de Paterna del Campo (Huelva)

PATERNA DEL CAMPO (HUELVA), 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 4.078 artículos pirotécnicos consistentes en petardos, tracas y bengalas, de las Clases F1 Y F2, en un establecimiento de Paterna del Campo (Huelva), por lo que ha propuesto para sanción al responsable del mismo por infracción a la Ley 04/2015 de 30 de marzo sobre protección de la Seguridad Ciudadana.

Según ha informado el Instituto Armando en nota de prensa, los hechos se produjeron el 17 de noviembre, cuando agentes especialistas en resguardo fiscal y de fronteras, prestaban servicio de inspección fiscal en bazares de su demarcación a fin de evitar la venta ilegal y descontrolada de artículos pirotécnicos en establecimientos que no poseen las mínimas medidas de seguridad y por tanto no autorizados para dicha actividad, ya que estas ventas comienzan a proliferar en esta época del año.

Por ello, inspeccionaron un bazar de la localidad de Paterna del Campo y observaron los artículos pirotécnicos expuestos detrás del mostrador en denominados lotes para hacer "más atractiva y facilitar su venta".

Así, una vez efectuado el recuento, la intervención del material y formulada el acta de constatación, desde la Guardia Civil han propuesto al responsable de dicho establecimiento para sanción por infracción a la Ley 04/2015 de 30 de marzo sobre protección de la Seguridad Ciudadana al no tener permiso para la venta de estos artefactos.

Los artículos pirotécnicos, previa autorización del director del área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, serán trasladados para su depósito y posterior destrucción.

La Guardia Civil recomienda que la adquisición de estos productos pirotécnicos se realice en los puntos de venta autorizados, conforme la legislación vigente, evitando cualquier tipo de peligro al contar estas instalaciones con las condiciones idóneas para la conservación de estos productos, recordando que está prohibida la venta ambulante de los mismos.

CATEGORÍAS F1, F2 y F3, Y EDADES

Según han indicado desde la Guardia Civil, el vigente reglamento de artículos pirotécnicos recoge, entre otras, las siguientes categorías y edades de uso de los mismos:

Con respecto a los F1, o artículos de pirotecnia de muy baja peligrosidad y nivel de ruido "insignificante", los mismos están destinados a ser utilizados en zonas delimitadas y para uso de mayores de 12 años.

En cuando a los F2, o artículos de pirotecnia de baja peligrosidad y bajo nivel de ruido, también están destinados a ser utilizados en zonas delimitadas pero su uso es para mayores de 16 años.

De otro lado, los F3, o artículos de pirotecnia de peligrosidad media son destinados a ser utilizados al aire libre en zonas de gran superficie y cuyo nivel de ruido no sea perjudicial para la salud humana. Su uso solo está permitido para mayores de 18 años.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

Con respecto a su uso, desde el Instituto Armado han lanzado una serie de consejos para la seguridad como no guardar artículos pirotécnicos entre la ropa ni en los bolsillos, no manipular componentes ni extraer su contenido, no encenderlos al lado o cerca de otros artificios, hacerlo en lugares autorizados para ello, comprar los artículos sólo a comerciantes y profesionales autorizados para ello y utilizarlos en espacios abiertos sin riesgo de incendio y conforme a las instrucciones de uso del fabricante.