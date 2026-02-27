La Guardia Civil y la Universidad de Huelva impulsan las jornadas sobre igualdad 'Talento, Liderazgo y Servicio'

Presentación de las jornadas sobre igualdad 'Talento, Liderazgo y Servicio'. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA

HUELVA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Huelva María, José Rico, junto al coronel jefe de la Guardia Civil en Huelva, Julio Serrano, y la directora de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva (UHU), María Ángeles Ortiz, han presentado este viernes las jornadas sobre igualdad 'Talento, Liderazgo y Servicio', organizadas por la Comandancia de la Guardia Civil conjuntamente con la Onubense, y que se desarrollarán los días 3 y 4 de marzo en la Facultad de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social del Campus de El Carmen.

Según ha indicado la Subdelegación en una nota, esta actividad nace con el objetivo de "visibilizar" el papel de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad, "reconocer sus aportaciones históricamente invisibilizadas" y promover una sociedad "más justa, libre de discriminaciones y violencia". A lo largo de las dos mañanas, se desarrollarán paneles temáticos centrados en la igualdad, el liderazgo femenino y los retos pendientes en materia de derechos y oportunidades.

Para ello, se contará con expertas y "reconocidos ponentes a nivel local y nacional". Irán dirigidas a la sociedad civil en general, personal docente, estudiantes universitarios y pre-universitarios, componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como a los miembros de las administraciones y especialmente, asociaciones y entidades involucradas en la integración y empoderamiento de la mujer.

De forma paralela a las ponencias, el salón de la Facultad de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social albergará una exposición de pinturas del artista gilenense José Manuel Rodríguez Otero, con obras que ponen en valor la figura de la mujer y su evolución dentro de la Guardia Civil, "contribuyendo mediante el arte a su reconocimiento y visibilización en el Instituto Armado".

Como actividad complementaria, el día 4 de marzo en horario de 17,00 a 20,00 horas se celebrarán dos talleres de defensa personal, destinado exclusivamente a las alumnas de la UHU, impartido por una guardia civil, deportista de élite y bicampeona mundial de Muay Thai. Esta sesión práctica tiene como objetivo "reforzar la autonomía, la seguridad y el empoderamiento de las participantes a través del deporte y la autoprotección". Las alumnas interesadas podrán formalizar su inscripción a través del Vicerrectorado de Igualdad de la Universidad de Huelva.

Estas jornadas representan "una invitación abierta para construir una sociedad más justa". La Guardia Civil y la Universidad de Huelva se comprometen a "trabajar conjuntamente" en la formación de valores de "igualdad y respeto". Además, esta actividad se enmarca en "la apuesta del Gobierno de España por la igualdad real y efectiva", apoyando "la reducción de las brechas salariales y sociales aun existentes, combatiendo el techo de cristal y reforzando la conciliación y la corresponsabilidad".

El Ejecutivo ha felicitado a la Universidad de Huelva y a la Comandancia de la Guardia Civil por esta iniciativa, invitando a la ciudadanía a "participar en unas jornadas que promueven liderazgo, vocación de servicio e igualdad".

La Estrategia Institucional de Igualdad de la Guardia Civil debe considerarse como una política estructural del cuerpo, integrada en "su modelo de liderazgo, en su cultura organizativa y en su compromiso con la excelencia operativa". Constituye "un eje transversal" alineado con "los valores fundacionales de la institución y con su vocación de servicio público". La igualdad, en este sentido, es "una condición de calidad institucional estrechamente vinculada a la cohesión interna, la eficacia operativa y la legitimidad social", señala Subdelegación.

PRESENCIA FEMENINA EN LA GUARDIA CIVIL

El análisis de los datos disponibles para el periodo 2019-2025 "evidencia un progreso sostenido en la presencia femenina en la Guardia Civil". Tanto en los procesos de ingreso a la Escala de Cabos y Guardias como en la promoción interna, "se constata un incremento significativo en el número de aspirantes y aprobadas mujeres, demostrando el interés que nuestra profesión despierta en el colectivo femenino".

Subdelegación subraya que "otro aspecto inherente al cuerpo es la política de tolerancia cero frente al acoso sexual y por razón de sexo constituye una garantía de disciplina, cohesión interna y autoridad". La formación, la prevención y la activación adecuada de los mecanismos de asesoramiento confidencial "resultan fundamentales para preservar un entorno profesional seguro".

Por otro lado, la Guardia Civil está desarrollando "importantes medidas de conciliación" que "deben entenderse como herramientas de eficiencia organizativa y retención del talento". En un contexto de evolución demográfica y creciente presencia de mujeres "favorecer la continuidad profesional en momentos críticos contribuye a preservar capital humano cualificado y a preservar un adecuado clima laboral, que repercute positivamente en las organizaciones".

"La progresiva incorporación de mujeres en empleos de responsabilidad, misiones internacionales y órganos de dirección proyecta hacia la sociedad una imagen de modernidad, profesionalidad y compromiso institucional. La igualdad, por tanto, nos legitima ante la ciudadanía", remarca Subdelegación.

La Estrategia Institucional de Igualdad "debe consolidarse como una política estructural, basada en datos objetivos, ejecutada desde la cadena de mando y orientada a garantizar la igualdad real de oportunidades, la proporcionalidad en el reconocimiento del mérito, la seguridad de los entornos de trabajo, la sostenibilidad del talento y la fortaleza de la legitimidad institucional", añade.

Al respecto, apunta que "la Guardia Civil ha sido institución pionera en el ámbito de la seguridad pública", dentro del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la concepción y desarrollo de un Plan de Igualdad propio, "adaptado a la singularidad de su naturaleza militar y su despliegue territorial".