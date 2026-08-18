Habilitada una red de fuentes de agua potable para los peregrinos que acudan a la Venida de la Virgen del Rocío

Fuente de agua potable instalada con motivo de la Venida de la Virgel del Rocío. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) y la empresa pública Giahsa han firmado este martes un convenio de colaboración en el que ambas partes se comprometen garantizar el acceso gratuito al agua para las "miles de personas" que acompañarán a la Virgen del Rocío durante uno de los acontecimientos "más multitudinarios y esperados" por el pueblo almonteño como es el traslado desde la aldea hasta el municipio.

Para ello, según ha indicado el Consistorio almoteño, se ha instalado una red de fuentes y puntos de agua potable distribuidos por lugares "estratégicos" del municipio.

Los puntos de abastecimiento estarán ubicados en el Apeadero de Autobuses, la Avenida de la Cooperativa del Vino a la altura de la Farmacia Báñez, la esquina del Bodegón de Serafín, la oficina de Caja Rural, la Plaza de Abastos en la calle Venida de la Virgen, la Placita de Andalucía, la calle La Noria, el entorno del Colegio Los Taranjales, El Pocito, la Plaza de España --conocida popularmente como Plaza del Bacalao-- y la calle Antonio Machado.

Por el camino, los cuerpos de seguridad estarán repartiendo agua, pero además, se sumará también una grifería de agua potable en la entrada al Camino de Los Llanos, ofreciendo otro punto de abastecimiento para las personas que accedan o transiten por esta zona. El proyecto contará además con un segundo punto de especial capacidad en El Merco, en el cruce de la Virgen, donde se instalará una batería de grifos destinada a que las personas puedan rellenar sus botellas, cantimploras o vasos.

Esta actuación será posible gracias a la colaboración de los agricultores y de las empresas del Polígono Industrial de Matalagrana, que se suman de esta manera a la iniciativa y al esfuerzo colectivo para recibir a la Virgen y atender a las miles de personas que se desplazarán hasta Almonte.

El Ayuntamiento de Almonte señala que "uno de los valores fundamentales de este proyecto es su carácter sostenible". Ante una concentración de personas de estas dimensiones, una de las alternativas habituales "sería el reparto masivo de botellas de plástico", sin embargo, esta iniciativa apuesta por algo "mucho más sencillo y sostenible" como es "poner el agua potable a disposición de todos y permitir que cada persona pueda rellenar su propio recipiente tantas veces como necesite".

De esta manera, "se reduce considerablemente el consumo de envases de un solo uso y, sobre todo, se evita que miles de botellas puedan terminar abandonadas en las calles, caminos y espacios públicos". Además, el agua estará disponible "para todos y de forma ilimitada, de manera que cada persona podrá hidratarse y volver a rellenar su botella o vaso cuando lo crea necesario".

Señala el Ayuntamiento que "garantizar el acceso al agua potable es una cuestión de bienestar y atención a las personas, pero también una oportunidad para demostrar que una celebración de estas dimensiones puede desarrollarse de forma más responsable y respetuosa con el entorno".

NUEVOS BAÑOS PÚBLICOS

De otro lado, el Ayuntamiento de Almonte ha inaugurado este lunes los nuevos baños públicos ubicados en el Mercado de Abastos, una actuación impulsada con el objetivo de "mejorar los servicios públicos del municipio y ofrecer una mejor atención tanto a los vecinos como a los miles de visitantes que llegarán a la localidad con motivo de la estancia de la Virgen del Rocío".

Este proyecto permitirá solventar las necesidades detectadas durante la celebración de distintos eventos y actividades de gran afluencia de público, como la programación navideña o la Venida de la Virgen del Rocío, ofreciendo un servicio esencial tanto para los vecinos como para los miles de visitantes que recibirá Almonte, ya que desde que la Virgen del Rocío llega al pueblo multiplica su turismo.

De hecho, el Consistorio ha subrayado que en estos nueve meses "se espera la visita de ocho millones de visitantes". Los baños públicos estarán operado por la empresa Emilad, una empresa municipal de inserción laboral para personas con discapacidad.