Hallan cinco nuevas fosas comunes en el cementerio de Zufre (Huelva) que elevan a 18 las víctimas represaliadas

ZUFRE (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

Los trabajos arqueológicos que se desarrollan en el cementerio municipal de Zufre (Huelva), en el marco de las actuaciones de recuperación de la memoria democrática, han permitido confirmar la existencia de cinco nuevas fosas con restos de represaliados de la Guerra Civil y, hasta el momento, se han recuperado los restos de 18 individuos.

Con este hallazgo, ya son nueve las fosas comunes localizadas en el patio civil del camposanto, un dato que "confirma la magnitud de la represión ejercida en la localidad serrana", según ha indicado IU en una nota.

Las intervenciones, que comenzaron a primeros del mes de agosto y se prolongarán hasta el 29 de agosto, han sido ejecutadas por un equipo arqueoforense especializado. Hasta el momento se han recuperado los restos de 18 individuos, todos ellos varones, que presentan "claras evidencias de muerte violenta", entre ellas orificios de bala en los cráneos, fracturas perimorten y posiciones anómalas de enterramiento, lo que "apunta a ejecuciones y fusilamientos perpetrados sin respeto funerario".

Paralelamente, el equipo está llevando a cabo la recogida de muestras de ADN a familiares con el objetivo de avanzar en los procesos de identificación y eventual entrega de los restos. Las personas interesadas pueden acercarse directamente al cementerio de Zufre mientras se desarrollen los trabajos.

El proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Zufre y financiado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Política Territorial, busca "no solo recuperar y estudiar los restos desde un punto de vista científico, sino también dignificar a las víctimas y devolverlas a sus familias".

El alcalde de Zufre, Santiago González Flores (IU), ha destacado que "estos trabajos son un compromiso firme del municipio con la verdad, la justicia y la reparación", porque "cada fosa que se abre es un paso más en la dignificación de quienes fueron asesinados por defender la libertad, y en el reconocimiento que la sociedad actual les debe".

Por su parte, el coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha subrayado la "importancia" de esta intervención. "IU seguirá estando al lado de quienes reclaman memoria y justicia. No podemos construir una democracia plena sin reconocer a quienes la defendieron y sufrieron la represión. Estos trabajos son fundamentales para cerrar heridas y para que nunca más se repitan episodios de violencia y odio como los vividos en nuestro país", ha dicho.

Con estos avances, Zufre se suma al "esfuerzo colectivo" para "recuperar la memoria democrática y para saldar una deuda histórica con las personas represaliadas y sus familias".