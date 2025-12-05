Hecho en Huelva reivindica el "carácter estratégico" de la agroalimentación de Huelva

Encuentro Hecho en Huelva. - HECHO EN HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Este viernes se ha celebrado Hecho en Huelva, el encuentro del sector agroalimentario que organiza la Fundación Caja Rural del Sur junto con la Diputación de Huelva y que se ha celebrado en el Foro Iberoamericano de La Rábida, en Palos de la Frontera, en el que el presidente de la entidad financiera, José Luis García-Palacios, ha destacado que "la agroalimentación es un sector estratégico para la economía de Huelva".

Según ha indicado la organización en una nota de prensa, García-Palacios ha destacado, igualmente, "la importancia de origen, que es fruto del esfuerzo diario de hombres y mujeres para dar lo mejor de nosotros mismos".

El presidente de la Fundación Caja Rural del Sur se ha referido también a los retos que tienen el sector por delante. Por una parte, de carácter endógeno, "para seguir invirtiendo y proyectando la imagen de Huelva". Y, por otro lado, desde el punto de vista externo, se ha referido a "las inversiones necesarias por parte de las administraciones para el sector y que pasan por el agua y la mejora de la competitividad frente a la competencia desleal".

Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, ha incidido en "la importancia de trabajar unidas todas las administraciones para hacer más grande esta tierra" y ha querido alzar la voz para dejar constancia de que "lo he hecho en Huelva está muy bien hecho". Toscano ha resaltado también, que "no se puede concebir el sector, sin tener en cuenta el origen, la de ese el campo o el mar de Huelva, inigualables".

El presidente de institución municipal ha defendido que, "estando todos unidos, se facilita la proyección de los productos de Huelva y se extrapola la imagen de Huelva todo el mundo".

El secretario general de Agricultura, Pesca y Agua de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Galera, ha destacado "la cercanía de una administración para apoyar a un sector tan dinámico y estratégico como es el agroalimentario".

Gómez Galera ha abogado por "celebrar encuentros, como Hecho en Huelva para seguir llevando la calidad de los productos a todo el mundo y seguir siendo líderes en los mercados". "Desde la consejería estamos luchando por mejorar aspectos como el agua, el relevo generacional y todos los aspectos que permitan a nuestra agroindustria seguir siendo competitiva", ha concluido.

Por su parte, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha recordado que tanto en su municipio, como en toda la provincia de Huelva, "la agroalimentación es un motor económico esencial y son muchas, miles, las familias que viven al campo, la ganadería o el mar". Romero ha defendido que "prueba de esta calidad y producción es que Huelva sigue siendo la auténtica despensa de Europa con productos variados y de máxima calidad".

La regidora palerma ha sostenido que "hoy es el día de rendir homenaje a esos hombres y mujeres que permiten a Huelva tener tanto que dar y ofrecer y de los que nos tenemos que sentir tan orgullosos".

Hecho en Huelva ha acogido una mesa de diálogo en la que han intervenido el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano; el presidente de Caja Rural del Sur y de su fundación, José Luis García-Palacios; el secretario general de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Consejería de Agricultura, Pesca, Alimentación y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez Galera y el profesor de San Telmo Business School José Manuel Cansino Muñoz-Repiso, doctor en Economía y diplomado en Alta Dirección de Empresa.

Durante la misma se han abordado los retos y oportunidades del sector agroalimentario provincial, su contribución a la sostenibilidad, el impacto económico que genera y su capacidad para impulsar actividades complementarias como el turismo gastronómico y la promoción del destino Huelva.

Tras la mesa, ha tenido lugar la presentación del Anuario de la Agroalimentación de la Provincia de Huelva 2024, un documento que analiza, de forma gráfica, la actividad del sector durante el último ejercicio, recopilando datos relevantes de producción, evolución empresarial, indicadores de mercado y tendencias estratégicas y que se convierte en una herramienta clave para el seguimiento y la planificación del desarrollo agroalimentario.

El encuentro se ha cerrado con una degustación de productos de origen cien por cien de Huelva, emplazando a los participantes a la edición 2026 de Hecho en Huelva.