Herida una joven durante la quema del 'Toro de Fuego' de Escacena (Huelva) por "imprudencia" del portador

ESCACENA DEL CAMPO (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

Una joven ha resultado herida con quemaduras de primer y segundo grado durante la celebración de la quema del 'Toro de Fuego' en Escacena del Campo (Huelva), en el marco de las fiestas patronales del municipio, debido a que el portador del dispositivo pirotécnico "actuó de manera imprudente" al acercarse a un grupo de jóvenes que se encontraban sentados en un banco.

Así lo ha manifestado el Ayuntamiento de Escacena del Campo en un comunicado emitido en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en el que ha manifestado públicamente su "condena" a estos hechos, que se produjeron en la madrugada del domingo al lunes.

En su comunicado el Consistorio señala que, raíz de este suceso, ha recibido también "testimonios de vecinos que señalan conductas temerarias previas por parte de este trabajador", como la de "intentar introducir artefactos en el interior de vehículos estacionados".

Por ello, desde el Ayuntamiento han subrayado que "condenan enérgicamente este tipo de actitudes irresponsables, que nada tienen que ver con la esencia festiva y tradicional de esta celebración", ya que "el 'Toro de Fuego' debe ser un espectáculo popular para el disfrute y la diversión, nunca un riesgo para la integridad de quienes no participan activamente o se encuentran como meros espectadores".

Asimismo, el Ayuntamiento ha informado de que ya ha iniciado los trámites "correspondientes" con la empresa de pirotecnia y emprenderá las acciones legales "oportunas" para "depurar responsabilidades".

De la misma manera, ha mostrado su "total apoyo" a la joven afectada y a su familia, y ha destacado que acompañará "las medidas legales que ellos mismos decidan emprender, ofreciendo el respaldo institucional y jurídico que esté en nuestra mano".

Finalmente, desde el Ayuntamiento han animado a "todas las personas que hayan sufrido o presenciado situaciones similares" a que "presenten denuncia, con el fin de garantizar que hechos como estos no vuelvan a repetirse". "Escacena del Campo siempre ha defendido unas fiestas seguras, participativas y respetuosas con nuestras tradiciones. No podemos permitir que conductas aisladas pongan en riesgo ni la seguridad de nuestros vecinos ni el buen nombre de nuestras celebraciones", concluye el comunicado.