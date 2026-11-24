Archivo - Camión de bomberos del Consorcio Provincial de Huelva - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE HUELVA

HUELVA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 47 años ha resultado herida con diversas quemaduras en el incendio de un piso en Huelva capital ocurrido en la noche de este pasado lunes, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

El suceso se declaró a las 22,30 horas cuando varios testigos alertaron al teléfono de emergencias de un fuego declarado en la primera planta de un bloque de viviendas en la calle Aviador Ramón Franco y describían que una mujer solicitaba ayuda desde un piso.

Rápidamente se activó a los Bomberos de Huelva, a los servicios sanitarios de la Junta de Andalucía, así como a la Policía Local y Nacional.

Los efectivos trasladados a la zona atendieron a un mujer de 47 años de edad afectada por quemaduras que fue posteriormente evacuada al hospital Juan Ramón Jiménez.