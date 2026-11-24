Archivo - Vehículo del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, en una imagen de archivo - CBPC - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 (EUROPA PRESS)

Un total de cuatro personas han resultado afectadas al incendiarse la cocina de una vivienda en Jerez de la Frontera (Cádiz), según ha informado el 112, que recibió varias llamadas de vecinos pasadas las 23,30 horas de este pasado lunes.

En estos avisos informaban de un incendio en un piso de la Plaza Princi, por lo que de inmediato la sala coordinadora de emergencias activó a los Bomberos, a la Policía Local, a la Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los efectivos sanitarios desplazados al lugar confirmaron que se habían visto afectadas dos mujeres de 22 y 25 años y dos hombres de 52 y 60 años y que todos fueron evacuados al Hospital de Jerez.

La Policía Local ha indicado, por su parte, que el incendio se produjo en la cocina del inmueble siniestrado.