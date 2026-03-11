La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) invita al papa León XIV a visitar El Rocío durante su viaje a España

Miembros de la Hermandad Matriz de Almonte en la Ciudad del Vaticano. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Almonte (Huelva) se encuentra en Roma (Italia) desde este martes, 10 de marzo y hasta este próximo jueves, de peregrinación previa al traslado de la Virgen del Rocío desde la aldea al pueblo almoteño --el 19 de agosto-- y del Año Jubilar asociado a él. En este marco, este miércoles ha participado en la Audiencia General con el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano al que ha invitado, verbalmente y por escrito, a visitar la aldea de El Rocío cuando viaje a España.

Así lo ha manifestado la Matriz en sus redeS sociales, consultadas pro Europa Press, donde ha señalado que, además, en la audiencia se le ha hecho entrega al papa de un retrato en pequeño formato realizado por la pintora sevillana Nuria Barrera y de la medalla de la Hermandad Matriz con un pedestal labrado en mármol por el maestro Isidoro Ruiz.

Además, el martes la Hermandad Matriz acudió al concierto 'Rocío, gratia plena' en honor a la Virgen del Rocío, organizado por la Fundación Alquimia de Solistas Musicales y de Voz, en la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, donde está expuesto al culto público el Simpecado Verde de Almonte, y ha expresado su "gratitud" a todos los que han hecho posible este concierto que ha calificado "para el recuerdo".

La Hermandad Matriz mantuvo el pasado día 6 de febrero una reunión sobre la procesión de la Virgen, de cara a la romería de 2026 en la que también se abordaron diversos temas relativos al próximo traslado de la Virgen a Almonte.

Ya el 18 de diciembre de 2024 representantes de 120 hermandades del Rocío participaron en una peregrinación a Roma que formaba parte de los actos de celebración del 30 aniversario de la visita de Juan Pablo II a El Rocío.

Cerca de 900 peregrinos conformaron esta peregrinación que estuvo encabezada por el obispo de la diócesis de Huelva, Santiago Gómez Sierra; el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, y por el rector del Santuario del Rocío, Francisco M. Valencia. Junto a ellos, participaron hermanos mayores, presidentes, directivos, capellanes y hermanos de las hermandades del Rocío.