Higuera de la Sierra (Huelva) vive este lunes su día más importante del año con la Cabalgata más antigua de Andalucía

Archivo - Imagen de archivo de la Cabalgata de Reyes Magos en Higuera de la Sierra (Huelva). - PRADO BALLESTEROS - AYUNTAMIENTO DE HIGUERA

HIGUERA DE LA SIERRA (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

Higuera de la Sierra (Huelva) vivirá este lunes el día más importante y mágico del año para el municipio serrano que desde las 20,00 horas celebrará su conocida y centenaria Cabalgata de Reyes Magos, la más antigua de Andalucía y segunda más antigua de España, para la que se espera una afluencia de más de 20.000 visitantes.

Según ha indicado a Europa Press la presidenta de la Asociación Cultural y Social Cabalgata de los Reyes Magos, Mari Luz García, este año la cabalgata continuará contando con 16 carrozas que representan pasajes bíblicos, así como cuenta con los Reyes Magos y la Estrella de la Ilusión. Además, como novedad, la escolta de caballería estrenará nueva vestimenta.

El Plan Cabalgata será activado a las 16,00 horas, por lo que desde ese momento se activan controles de tráfico y el operativo de seguridad. Así, la travesía de Higuera de la Sierra en la N-433 quedará cortada a partir de las 19,40 horas y el corte de accesos al interior del pueblo se realizará a las 15,30 horas. A partir del corte, todos los vehículos deberán aparcar en las zonas habilitadas.

El pasado viernes tuvo lugar la última reunión del Plan de Seguridad que estuvo presida por el alcalde, Mario Domínguez Sánchez, y que contó con la delegada de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Huelva, Teresa Herrera.

De este modo, más de 25 agentes de la Guardia Civil --Ciudadanía, Tráfico, Roca y Usecic--, además de 22 agentes de seguridad privada, tres equipos de bomberos y dos equipos sanitarios. Además, el Ayuntamiento va a habilitar 12 aparcamientos públicos, todos señalizados y cuatro vehículos lanzadera para facilitar el desplazamientos de los visitantes.

Esta cabalgata es conocida, no solo por sus carrozas, sino porque está representadas por vecinos del municipio que permanecen inmóviles representando distintas escenas.

La cabalgata de Reyes de Higuera de la Sierra es la más antigua de Andalucía y la segunda más antigua de España. Declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y galardonada con numerosos premios y distinciones como la Medalla de Oro de la provincia que concede la Diputación de Huelva, constituye una de las grandes citas de la Navidad onubense, que continúa regalando su magia después de que durante dos años se tuviera que suspender debido a la pandemia de Covid-19.

Desde 1918, sus calles se llenan de ilusión gracias a una representación viva y emocionante, realizada por los propios vecinos, que dan vida a escenas de la infancia de Jesús y a un impresionante conjunto de carrozas hechas a mano.