Hinojos (Huelva) da por solucionada la avería y el agua volverá a las casas "de forma progresiva"

HINOJOS (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Hinojos (Huelva) ha informado que este martes ha quedado solucionada la segunda de las avería que había provocado la interrupción del suministro del agua en el municipio, por lo que se recuperará el servicio "de forma gradual".

Según ha indicado el Ayuntamiento en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, la avería localizada en la Cañada de Roche, que "tantos problemas ocasionó durante la jornada de este lunes", ha quedado finalmente solventada. Durante este martes se han podido completar los trabajos necesarios para resolver la incidencia.

Así, el agua procedente del pozo de La Matanza vuelve a circular por la tubería y ya está llegando al depósito municipal. A partir de ahora se inicia el proceso de tratamiento del agua para garantizar su potabilidad.

"De forma progresiva se irá recuperando el suministro, inicialmente sin presión, hasta que pueda garantizarse el correcto funcionamiento de las infraestructuras y comprobar que no existe ninguna otra incidencia en el sistema", han señalado desde el Ayuntaiento.

Asimimso, han agradecido "la paciencia y comprensión de la población durante estos días de dificultad y seguiremos informando puntualmente de cualquier novedad".

Así, el pasado miércoles se informó de la interrupción del servicio, aunque, según explicaron desde Aqualia, empresa que gestiona el suministro en la localidad, el excesivo encharcamiento del terreno por el desbordamiento de los arroyos y las dificultades de acceso a la traza de la tubería hicieron el miércoles "muy complicado" localizar el punto exacto de la avería para proceder a su reparación. Por ello, ante la imposibilidad que se encontraron de reponer el suministro en breve, el depósito municipal se vació afectando directamente al suministro de los hogares.

Ante esta incidencia, el Ayuntamiento de Hinojos puso en marcha un operativo coordinado para "garantizar" el funcionamiento de los centros educativos y otros edificios públicos "en las mejores condiciones posibles".

Paralelamente, desde el Ayuntamiento se activó un suministro extraordinario de agua, destinado a "garantizar" las labores de limpieza, el uso de los aseos y la higiene general de los centros. Este operativo ha consistido en la instalación provisional de un bidón de mil litros en el instituto; la instalación de dos bidones mil litros en el colegio y el reparto de garrafas de 25 litros para la escuela infantil y la escuela de adultos.

Asimismo, el Ayuntamiento continúa abasteciendo de agua al resto de edificios públicos, entre ellos la Casa de la Cultura, el ambulatorio, el polideportivo y la residencia, con el objetivo de "mantener la prestación de los servicios municipales esenciales" y que "la actividad diaria se desarrolle con la mayor normalidad posible".

Igualmente, el Consistorio ha informado de que un camión cisterna de agua potable irá circulando por diferentes puntos del municipio para abastecer a la población a la que recuerda que acuda con garrafas o recipientes propios.

Por otro lado, ayuntamientos de municipios vecinos, como Pilas o Almonte, entre otros, han cedido sus instalaciones para que los vecinos pudieran hacer uso de duchas.

No obstante, el pasado domingo quedó solucionada la rotura en la conducción que lleva el agua del pozo de La Matanza al depósito municipal, debido a un desplazamiento de tierras provocado por el paso de los temporales. Por ello, según explicó la alcaldesa, Joaquina del Valle, se intentó este lunes dar agua para surtir el depósito "y se comprobó que no llegaba", por lo que se identificó "una segunda avería" que ha podido ser solventada este martes.